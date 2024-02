Renta wdowia to nowe świadczenie. Ile wyniesie i kto może je otrzymać?

- Renta wdowia to ochrona seniorów przed biedą i szansa na godną starość – mówił przed wyborami parlamentarnymi 2023 współprzewodniczący Nowej Lewicy – Włodzimierz Czarzasty. Działacze z lewej strony polskiej sceny politycznej proponują rozwiązanie, które dołączy do obecnych przepisów dotyczących sytuacji socjalnej wdów i wdowców. W tym momencie senior tracący współmałżonka może skorzystać z renty rodzinnej (85% emerytury zmarłego partnera) lub zachować własne świadczenie emerytalne.

Czym będzie różnić się od tego renta wdowia? Wyjaśniamy, na czym ma polegać, ile wynieść i kiedy wejść w życie.

Renta wdowia – dla kogo? Ile wyniesie? Na czym polega?

Renta wdowia to propozycja z zakresu świadczeń socjalnych, przeznaczona dla obywateli, których współmałżonek zmarł. Rozwiązanie przewiduje, że owdowiała osoba mogłaby pobierać poza własną emeryturą również 50% świadczenia, do którego uprawniony był zmarły partner lub rentę rodzinną po zmarłym w całości wraz z 50% własnej emerytury. Serwis money.pl informuje, że proponowana renta wdowia nie mogłaby być wyższa niż 7,6 tys. zł brutto miesięcznie.

- Kobiety w Polsce statystycznie żyją dłużej, co oznacza, że także częściej tracą, to one są wdowami, to one tracą współmałżonka. Taka strata wiele kosztuje, nie tylko emocjonalnie [...], ale także jest to koszt finansowy. Kiedy znika druga osoba, nie znika połowa kosztów utrzymania gospodarstwa domowego – tłumaczyła w rozmowie z TVN24 ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Sejm pracuje obecnie nad obywatelskim projektem dotyczącym renty wdowiej. Dziemianowicz-Bąk nazywa rozwiązanie „możliwością wyboru, jakiego rodzaju świadczenie w 100%, a jakie w części będzie mogła taka osoba [wdowiec lub wdowa] pobierać, tak, żeby móc bezpiecznie zaplanować swój budżet”.

Renta wdowia – kiedy wejdzie w życie?

Renta wdowia ma zmienić obecną sytuację wdów i wdowców, którzy mogą pobierać w myśl obowiązujących w tym momencie przepisów tylko jedno świadczenie — własną emeryturę lub 85% emerytury zmarłego współmałżonka w ramach tzw. renty rodzinnej. Tomasz Trela, poseł Lewicy, zdradził portalowi money.pl, że do wprowadzenia rozwiązania „jest determinacja całej koalicji”. Doprecyzował, że kluby mogą mieć oczywiście własne uwagi i korekty co do projektu, ale w jego ocenie nie ma zagrożenia, żeby świadczenie nie weszło w życie w 2024 roku. Świadczenie ma kosztować 10 mld zł rocznie.

W lutym 2024 roku w Sejmie przeprowadzono pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego wprowadzenia świadczenia. Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za skierowaniem obywatelskiego projektu ustawy w sprawie renty wdowiej do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dziennikarz ekonomiczny RadioZET.pl Michał Tomaszkiewicz zauważa, że to pierwszy krok do przyjęcia przepisów. Według szefowej MRPiPS, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, rozwiązania zawarte w projekcie są możliwe do wdrożenia w ciągu 6 miesięcy.

Źródło: Radio ZET/TVN24/money.pl