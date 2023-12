Rząd koalicyjny nie zrealizuje kluczowej obietnicy? „Są inne priorytety”

Podatki miały być niższe za sprawą wyższej kwoty wolnej od podatku. Jedną z kluczowych obietnic PO było podwyższenie wynoszącej obecnie 30 tys. zł kwoty wolnej do 60 tys. zł. Zdaniem Ryszarda Peru do realizacji tej obietnicy nie dojdzie w 2024 roku. Z ankiety Radia ZET wynika, że w obietnicę tę wątpią także wyborcy. Tylko 27 proc. uczestników sondy wierzy, że kwota wolna wzrośnie w przyszłym roku, 73 proc. uznało, że spełnienie tej obietnicy w tym czasie jest nierealne.

Kwota wolna od podatku. Bez zmian w 2024 roku?

„Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów” – czytamy w „100 konkretach PO”.

Ryszard Petru, ekonomista i polityk Polski 2050 przyznał na antenie Radia ZET, że nowemu rządowi koalicyjnemu nie uda się w 2024 roku zrealizować tej obietnicy.

- Nie, rząd nie wprowadzi w 2024 roku wyższej kwoty wolnej od podatku. Jestem zwolennikiem całościowych rozwiązań. Należy zastanowić się nad zmianami w całym systemie, w Polskim Ładzie, w składkach. Polsce potrzebna jest stabilność i uproszczenie systemu podatkowego – mówił rozmówca Radia ZET.

- Rząd PiS zostawia nam ogromny deficyt budżetowy, który trzeba uwzględnić przy obietnicach. Być może nowa kwota wolna będzie wprowadzona w 2025 roku. System podatkowy trzeba naprawić całościowo, a nie punktowo – dodał.

Petru pytany o to, czy obietnica wyższej kwoty wolnej nie była dla opozycji przed wyborami tym samym, czym 500 plus dla Prawa i Sprawiedliwości, odparł, że „są ważniejsze punkty programu”. - Najważniejsze są podwyżki dla budżetówki, musimy dbać o wzrost gospodarczy w Polsce – podsumował.

Co zmieniłoby podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł? Obecnie pracownicy z najniższą pensją pobierają na rękę 2784 zł. Jeśli kwota wolna skoczyłaby do 60 tys. zł, to przy pensji 3600 zł brutto, kwota netto wyniosłaby 2827 zł. Od 1 stycznia najmniej zarabiający przy niezmienionej kwocie wolnej od podatku dostaną na rękę 3057 zł. Przy kwocie wolnej równej 60 tys. zł pensja netto wzrosłaby do 3141 zł. Jak podwojona kwota wolna wpłynęłaby na pensje? Dokładne wyliczenia opublikowaliśmy tutaj: Pensje netto przy 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku.

Źródło: Radio ZET