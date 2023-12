Rząd Morawieckiego podjął jedną z ostatnich decyzji. Dotyczy pieniędzy milionów Polaków

Mateusz Morawiecki wraz ze swoim trzecim rządem, który został powołany 27 listopada, prawdopodobnie w poniedziałek straci fotel premiera. PiS nie ma większości, aby jego gabinet zdobył wotum zaufania po wygłoszonym 11 grudnia exposé.

Mimo to rząd Morawieckiego wciąż podejmuje decyzje. Podpisane przez ministra Andrzeja Kosztowniaka rozporządzenie ws. zerowego VAT-u na żywność w pierwszym kwartale 2024 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jak czytamy we wprowadzonych przepisach, "do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych" wymienionych w odpowiedniej ustawie.

Zerowy VAT na żywność. Jedna z ostatnich decyzji rządu Morawieckiego

"Minister Finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie VAT 0 proc. na żywność. To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin” – przekazał szef rządu na Twitterze/X. "Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka" - dodał.

Przedłużenie obowiązywania zerowej stawki VAT na żywność na kolejny kwartał Morawiecki zapowiedział w czwartek podczas debaty w Sejmie. 20 listopada posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładający przedłużenie zerowego VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 roku.

Projekt jednak nie został rozpatrzony przez nowego marszałka Sejmu Szymona Hołownię i nie znalazł poparcia nowej większości. Politycy koalicji KO-Lewica-Trzecia Droga argumentowali, że PiS mógł przed październikowymi wyborami parlamentarnymi uchwalić przedłużenie zerowego VAT-u na żywność, a nie czekać z tym do ostatniej chwili.

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą ze wzrostu cen, który poprzedził rosyjską napaść na Ukrainę. Zerowa stawka obowiązuje do końca bieżącego roku.

Źródło: Radio ZET/PAP - Mikołaj Małecki