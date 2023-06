Składki na ZUS można obniżyć. Ekspert: są dwa sposoby

ZUS w pełnej wysokości według wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich w 2024 roku za sprawą podwyżki płacy minimalnej wyniesie przedsiębiorcę prawie 2 tys. zł miesięcznie. Ratunkiem dla tych, którzy dopiero rozpoczynają biznes, jest Mały ZUS i Mały ZUS Plus.

Mały ZUS i Mały ZUS Plus. Kto może skorzystać?

- Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z preferencji w ZUS, takich jak ulga na start czy Mały ZUS. Po tym okresie co do zasady powinni przejść na duży ZUS lub wybrać Mały ZUS Plus. Natomiast w związku ze zmianami wprowadzonymi w płacy minimalnej może się okazać, że od lipca przedsiębiorcy zapłacą mniej składek na Małym ZUS Plus niż na Małym ZUS - wyjaśnił Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Z wyliczeń firmy wynika, że od stycznia br. przedsiębiorcy za duży ZUS wraz ze składką chorobową płacą 1418,48 zł. Mały ZUS pozwala obniżyć te koszty: polega on na tym, że podstawa wymiaru składek jest obniżona do 30 proc. minimalnej pensji, która od lipca wzrasta z 3490 do 3600 zł. - W związku z tym za okres od stycznia do czerwca składki wynoszą 331,26 zł, a za okres lipiec – grudzień przedsiębiorcy zapłacą 341,72 zł – dodał ekspert.

Po okresie korzystania z Małego ZUS-u (36 miesięcy) przedsiębiorca powinien płacić duży ZUS, lub przejść na Mały ZUS Plus, ale tu są ograniczenia. Z preferencji skorzystają ci, których dochód w roku 2022 nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Eksperci z InFakt dodali, że ulga ta dotyczy wyłącznie danin na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a składkę zdrowotną należy już płacić w pełnej kwocie. Składki te płaci się na podstawie dochodu, a podstawa oskładkowania nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Podstawa oskładkowania w przypadku Małego ZUS-u Plus, w odróżnieniu od Małego ZUS-u, nie zmienia się w ciągu roku, choćby i w lipcu (tak jak w bieżącym i najprawdopodobniej przyszłym roku) po raz drugi rosła płaca minimalna.

„W rezultacie minimalna podstawa Małego ZUS-u Plus może być niższa niż preferencyjna podstawa ZUS. Dla przedsiębiorców z minimalną podstawą oznacza to, że od lipca nadal będą płacić ZUS w wysokości 331,26 zł (z uwzględnieniem składki chorobowej) i nie będą dotknięci podwyżką minimalnego wynagrodzenia od lipca” – czytamy w komunikacie.

RadioZET.pl/InFakt.pl