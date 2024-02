Seniorzy ze zniecierpliwieniem czekają na „trzynastkę”. To dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane emerytom i rencistom raz w roku. Jego wysokość nie jest stała, zależy bowiem o kwoty minimalnej emerytury, która – jak powszechnie wiadomo – zmienia się w zależności od waloryzacji. 13. emerytura nie należy się każdemu. Kto w 2024 roku dostanie pieniądze, a kto nie może liczyć na przelew? Tłumaczymy.

13. emerytura już wkrótce. Na ile pieniędzy mogą tym razem liczyć seniorzy?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało już o wskaźniku waloryzacji emerytur i rent. W marcu świadczenia te wzrosną o 12,12 proc. Waloryzacja wpłynie również na wysokość 13. emerytury. Seniorzy powinni przygotować się na zastrzyk gotówki. Ile dostaną tym razem?

W 2024 roku 13. emerytura będzie wynosić 1780,96 zł brutto, a więc 1620,67 zł netto. Kiedy seniorzy dostaną pieniądze? Dodatkowe świadczenie wypłacane będzie tuż po marcowej waloryzacji. W konsekwencji większość uprawionych seniorów otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą. Osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne, będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Przelewy dotrą do nich dopiero w maju.

Kto nie dostanie 13. emerytury? Zasada jest prosta

Dodatkowe świadczenie przysługuje dużej grupie seniorów. Właściwie większość z nich może liczyć na wsparcie finansowe. 13. emerytura należy się bowiem emerytom i rencistom, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym w ZUS, KRUS oraz zakładach emerytalnych MON i MSWIA.

Komu „trzynastka” się nie należy? Z 13. emerytury wyłączona jest niewielka grupa osób. Świadczenie nie przysługuje między innymi tym, którzy pobierają tzw. emeryturę olimpijską, a więc najwybitniejszym reprezentantom z wyjątkowymi osiągnięciami. Ponadto 13. emerytura nie jest przeznaczona dla sędziów w stanie spoczynku. Dlaczego ta grupa zawodowa nie może liczyć na wsparcie?

Wszystko przez to, że uposażenie sędziów w stanie spoczynku nie pochodzi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. „Emerytury” sędziów wypłacane są ze sfery Skarbu Państwa. Ich kwota jest ściśle uregulowana. Sędzia w stanie spoczynku pobiera uposażenie, które wynosi 75 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Źródło: Radio ZET/tvn24.pl/interia