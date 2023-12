Wyniki losowania Lotto z 16 grudnia to: 6, 7, 22, 28, 29, 46. "Szóstka" warta 5 820 690,80 zł padła w kolekturze przy ulicy Piłsudskiego 1 w Markach pod Warszawą. Gracz powierzył swój kupon losowi i zagrał na chybił trafił.

Łódź i Kalisz. Dwie wygrane 2. stopnia w Eurojackpot

W piątkowym losowaniu Eurojackpot dwóch graczy z Polski trafiło po jednej wygranej 2. stopnia, czyli po 4 703 630,90 zł. Jedna z nich została odnotowana w punkcie Lotto przy ulicy Syrenki 29 w Łodzi, a druga przy ulicy Polnej 14 w Kaliszu. Obaj gracze zaufali swojemu szczęściu i zagrali metodą chybił trafił. Liczby, które wylosowano 15 grudnia w Eurojackpot to: 7, 15, 17, 18, 39 oraz 1 i 10.

Kolejne losowanie Lotto już 19 grudnia. Do wygrania będą 2 000 000 zł, a dopłacając złotówkę do zakładu dodatkowy 1 000 000 zł w Lotto Plus. Z kolei w puli na najwyższe wygrane w Eurojackpot może się zebrać aż 290 000 000 zł.

Źródło: Radio ZET/Totalizator Sportowy