Wybory 2023: program gospodarczy KO. Obietnice opozycji [PODATKI, EMERYTURY, ŚWIADCZENIA]

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 roku. W toku kampanii wyborczej politycy przedstawiają swoje pomysły na system podatkowy, emerytalny, politykę mieszkaniową, czy świadczenia rodzinne. Przyjrzeliśmy się postulatom gospodarczym Koalicji Obywatelskiej.

Program gospodarczy KO. 800 plus, babciowe i inne świadczenia

Wśród 100 postulatów KO co najmniej kilka dotyczy świadczeń dla rodzin. Jednym z nich ma być „babciowe”, czyli 1500 plus na opiekę nad dzieckiem. 1500 złotych będzie przysługiwało matkom, które wrócą do pracy po urlopie macierzyńskim do czasu ukończenia przez ich dziecko 3 lat.

Za rządów Koalicji zwiększyć ma się także zasiłek pogrzebowy, który obecnie wynosi 4000 tys. zł. Po śmierci bliskich Polacy mogliby liczyć na kwotę odpowiadającą 150 proc. pensji minimalnej, czyli od lipca 2024 - 6450 zł.

W ramach świadczeń rodziny otrzymają też specjalny bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym.

Program gospodarczy Koalicji Obywatelskiej [PODATKI, PENSJE]

Koalicja Obywatelska zaproponowała podniesienie kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 30 tys. zł, do 60 tys. zł. Jak czytamy „osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego”.

Pensje wzrosłyby nie tylko za sprawą obniżki podatków, lecz także dzięki systemowej zmianie. KO zadeklarowała się do podniesienia pensji nauczycieli co najmniej o 1500 zł brutto. Co do zasady, podwyżki mają sięgnąć 30 proc.

Przedsiębiorcy z kolei będą mogli „udać się” na miesięczne wakacje od ZUS-u. W programie czytamy o „jednym miesiącu wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej”.

Program dla seniorów. Koalicja Obywatelska o emeryturach

Emeryci mieliby skorzystać na wyższej kwocie wolnej od podatku (60 tys. zł). Seniorzy zyskaliby także na podwójnej waloryzacji emerytur (w razie wysokiej inflacji).

„Wprowadzimy drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc.” – czytamy w programie.

Program KO. Zakaz handlu

Koalicja chce zniesienia zakazu handlu w niedziele, ale w myśl tej reformy każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne. Zmiany będą także w sklepach. Jak czytamy „co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski”. KO wprowadzi obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach.

Polityka mieszkaniowa w programie KO

„Aby mieszkań w Polsce powstawało więcej, uwolnimy grunty spółek skarbu państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a zwłaszcza te, które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Programu PiS, który okazał się katastrofą” – czytamy w programie.

KO proponuje dodatkowo kredyt 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania i 600 plus na najem, czyli dopłatę rzędu 600 zł na wynajem mieszkania dla młodych.