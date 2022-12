Zakaz handlu w niedziele będzie zniesiony? „Wszystko zależy od wyników wyborów”

Zakaz handlu w niedziele dzieli nie tylko handlowców, lecz także polityków. - Naszym postulatem jest przywrócenie handlu w niedzielę. Jeżeli ktoś chce w tym dniu dodatkowo zarobić, a ktoś inny chce zrobić wtedy zakupy, to absurdem jest zabranianie tego – mówił lider Nowoczesnej, poseł KO Adam Szłapka. Jeśli tylko PiS przegra wybory parlamentarne, przepisy będą zmienione – dodał polityk opozycji.

Zakaz handlu w niedziele do zmiany?

Adam Szłapka mówił podczas niedzielnej konferencji przed galerią handlową w Poznaniu, że w zakazie handlu nie chodzi wyłącznie o prawo do niedzielnego odpoczynku.

- Pomysłodawcom wprowadzanego stopniowo od 2018 r. zakazu handlu w niedzielę wcale nie chodziło o dobro pracowników. Tutaj chodziło przede wszystkim o to, żeby narzucić pewien rodzaj stylu życia. Żeby narzucić Polakom, że niedziela jest takim dniem, gdzie nie mogą robić zakupów. Gdyby chodziło o dobro pracowników, to można byłoby zastosować innego typu rozwiązania, takie, które by wszystkim odpowiadały – podkreślił polityk.

Lider Nowoczesnej ocenił, że proponowane przez jego ugrupowanie rozwiązania dotyczące zniesienia zakazu handlu "są dobre i dla pracowników, i dla pracodawców, i dla konsumentów”. Jako przykład podał wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedzielę i umożliwienie pracownikom wyboru, czy chcą tego dnia pracować.

- Z naszych rozmów z pracownikami dużych supermarketów czy galerii handlowych wynika, że jest bardzo wiele osób, np. studentów, którzy bardzo chętnie, za dodatkowe wynagrodzenie, w niedzielę by pracowali – zapewnił.

Przypomnijmy, że w 2022 roku nie będzie już niedzieli handlowej. Kalendarz niedziel handlowych na 2023 rok wskazuje na siedem dat: 29 stycznia, 2 kwietnia, 30 kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia, 17 grudnia i 24 grudnia (do godziny 14:00). Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Sprzedawcy muszą jednak uważać, gdyż za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

RadioZET.pl/PAP