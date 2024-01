Zaskakujące reklamy Wedla w TV Republika. „Symboliczny wyraz sprzeciwu”

TV Republika stała się na w styczniu wielkim wygranym sporu o TVP. Do stacji, w której udziały ma pośrednio PiS, przeniosła się część pracowników mediów publicznych, a wraz z nimi na nowe medium, w którym kontynuowany jest przekaz zachwalający Prawo i Sprawiedliwość, przesiedli się oglądający. Dla TV Republiki może to być jednak pyrrusowe zwycięstwo: na antenie stacji padły słowa uznane powszechnie za mowę nienawiści, z tego powodu z reklamowania się w telewizji Sakiewicza zaczęły wycofywać się przedsiębiorstwa, które z takim przekazem nie chciały być kojarzone. Widać to wyraźnie po analizie serwisu Wirtualnemedia.pl: liczba emitowanych reklam spadła niemal o połowę. Pokłosie wystąpień Jana Pietrzaka czy Marka Króla może być jeszcze boleśniejsze dla TV Republika: obecnie emitowane są kreacje, które zostały wykupione w wyprzedzeniem bądź w pakiecie w domu mediowym. Wedel, który związany jest taką umową, postanowił wykorzystać przysługujący mu czas antenowy na emisję planszy z definicją mowy nienawiści.

Cios w TV Republika. Wedel wykorzystał do tego reklamy

- Można powiedzieć, że od 2017 roku telewizja publiczna bankrutuje co roku, i to dość potężnie – stwierdziła dr Helena Chmielewska-Szlajfer w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Ekspertka zgodziła się z tezą, że gdyby nie przyznawana co roku rekompensata, to telewizja byłaby praktycznie bankrutem. Dodała przy tym, że tak naprawdę nie jest to zarzut dla mediów publicznych, bo ich zadaniem jest wypełnianie stawianej przez nimi misji, a nie zarabianie pieniędzy. Zastrzegła też, że mediów publicznych nie można sprzedać.

Dotychczasowe twarze TVP zaczęły masowo przenosić się do TV Republika. Wraz ze skokowym wzrostem oglądalności może jednak nie pójść takie samo powiększenie przychodów reklamowych. Powodem jest bojkot reklamowy stacji ze strony dużych przedsiębiorstw, które nie zgadzają się ze słowami wypowiedzianymi na antenie TV Republika przez Jana Pietrzaka („mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (...) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata”) oraz Marka Króla („Należy założyć im chipy, tak jak się pieskom zakłada. A tańsze jest jeszcze numery na lewej ręce wytatuować, wtedy łatwo się ich znajdzie”).

Wirtualnemedia.p podały, że z promocji w TV Republika wycofało się kilkanaście firm, w tym IKEA, mBank, Tarczyński, Provident, Grupa OLX (serwis Otodom.pl), Adamed Pharma, Pyszne.pl, Żabka Polska, Carrefour, Kaufland oraz Wedel. Ten ostatni, ze względu na zapisu umowy (wycofanie się z emisji nie zwalnia z zapłaty za czas antenowy, jeśli nastąpi mniej niż 5 dni przed datą emisji), postanowiło podmienić pokazywane widzom TV Republika treści.

„Potwierdzamy, że firma Wedel zainicjowała publikację planszy edukacyjnej, będącej symbolicznym wyrazem sprzeciwu wobec ksenofobicznym i rasistowskim wypowiedziom prezentowanym na antenie, sprzecznym z naszymi wartościami. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie wykupionego z wyprzedzeniem czasu antenowego na emisję planszy prezentującej definicję mowy nienawiści autorstwa Rady Europy. Będzie ona emitowana do momentu formalnego wycofania naszych reklam ze stacji” – przekazało portalowi Wirtualnemedia.pl biuro prasowe Wedla.

Eksperci rynku reklamowego wyjaśnili, że przedsiębiorstwa reklamujące się w TV Republika mogły o tym nie wiedzieć. „Jest ona bowiem stacją z tak małym zasięgiem, że reklamy tam są kupowane w pakiecie z kilkudziesięcioma innymi kanałami”. Pakiety te oferowane są przez Polsat Media.

Jak wyliczył portal Wirtualnemedia.pl, w okresie od 1 do 7 stycznia liczba emitowanych na antenie TV Republika reklam nie przekraczała 495 dziennie. Przez 3 kolejne dni było to średnio ok. 550 reklam dziennie. Od 11 stycznia widoczny jest spadek: 11 stycznia - 255 spotów, 12 stycznia - 277, 13 stycznia - 280, 14 stycznia - 315. Z wyliczeń serwisu wynika, że w okresie od 1 do 14 stycznia wpływy z reklam wyniosły 3,06 mln zł.

Źródło: Radio ZET/Wirtualnemedia.pl