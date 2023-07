Zmiany w programie dofinansowania zakupu samochodu. Do wzięcia nawet 120 000 zł

Pieniądze na zakup samochodu przez osoby niepełnosprawne zostały udostępnione w marcu 2023 roku po długiej przerwie. Program cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiono przedłużyć go bezterminowo. Budżet nie będzie co prawda bez gumy, ale otrzymanie dofinansowania do zakupu auta ma być tylko kwestią czasu.

Dofinansowanie zakupu auta. Program PFRON

Wdówik zauważył, że tzw. program samochodowy nie był realizowany przez wiele lat, także ze względu na jego koszty. - Postanowiliśmy wdrożyć go w tym roku, pierwszy nabór mieliśmy w marcu, okazało się, że program ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem – powiedział.

W związku z tym, jak dodał, rada nadzorcza PFRON, po konsultacji z zarządem, zadecydowała o zmianach, które przekształcają go w program bezterminowy.

- Przewidujemy dwukrotny nabór w ciągu roku. W każdym kolejnym roku środki będą przewidywane, planowane w budżecie PFRON, dzięki czemu mamy nadzieję wlać w serce składających wnioski przekonanie, że nawet jeśli nie dostaną samochodu w bieżącym roku, to w kolejnym naborze ich kolejność może przyjść – stwierdził Wdówik.

Wsparcie adresowane jest do osób, które w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie nie są w stanie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie są w stanie samodzielnie przesiadać się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu i z siedzenia samochodu na wózek inwalidzki.

W przypadku dofinansowania zakupu samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną jako kierowca można uzyskać nawet 80 procent dofinansowania przy kwocie zakupu do 150 000 zł. Wnioskujący o pomoc w zakupie samochodu dostosowanego do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera może otrzymać nawet 85 procent dofinansowania przy kwocie zakupu do 130 000 zł.

