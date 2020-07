Barbara Nowacka: Mamy sygnały od polityków PiS, że byliby otwarci na współpracę

- Rafał Trzaskowski jako samorządowiec dokładnie wie, że działanie na rzecz interesów jednej partii to jest zwyczajnie głupota i są to zachowania nieludzkie – mówi gość Radia ZET, członkini jego sztabu Barbara Nowacka.

Posłanka dodaje, że kandydat KO „pod tym względem, rozumienia samorządu, istoty demokracji, nie będzie kandydatem partyjnym”. Pytana przez Beatę Lubecką o Jarosława Gowina, który ocenia [w TVN24 – red.], że Rafał Trzaskowski będzie chciał obalić rząd Zjednoczonej Prawicy, odpowiada: - Niech się pan Gowin przestanie bać, bo jak są dobrym rządem, który będzie rządził dobrze, to przecież nikt nie będzie ich obalał. Nowacka zapowiada, że gdy wygra Trzaskowski, to ich przeciwnicy będą musieli „wreszcie rządzić się w ramach istniejącego ładu prawnego a nie liczyć na to, że prezydent będzie podpisywał niekonstytucyjne ustawy w środku nocy”.

"Trzaskowski zamierza spełnić znaczną część postulatów Hołowni"

Jak Rafał Trzaskowski zamierza walczyć o wyborców Szymona Hołowni? - Zamierza spełniać – bo i tak ma to w swoim programie – znaczną część ich postulatów. Np. dotyczących zielonego ładu, sprawiedliwości i praw człowieka – wylicza parlamentarzystka. - Budują własny ruch i będziemy namawiać, że jeżeli chcą, żeby również ten ruch się rozwijał, to żeby czuli możliwość wolności i głoszenia swoich poglądów wolnym słowem – dodaje Barbara Nowacka. Jej zdaniem w Polsce nie ma teraz wolności słowa, bo kiedy ktoś wygłasza inny pogląd niż podoba się rządzącym, to jest cały czas atakowany i krytykowany a media publiczne nie spełniają właściwej roli. - Jak ruch Hołowni ma się czuć bezpieczny w głoszeniu swoich poglądów?! – mówi gość Radia ZET. - Chcą normalności i demokracji? Tylko Trzaskowski – podkreśla.

Barbara Nowacka zaznacza, że kandydat Koalicji Obywatelskiej „nie dość, że utrzyma 500+ i będzie dbał o wzrost emerytur, to będzie też dbał o to, żeby żaden program rządowy, który ma uderzyć w ludzi, nie został przez niego podpisany”.

Nowacka: Trzaskowski na nieuczciwej debacie już był. Teraz namawia Dudę na odrobinę odwagi

- Rafał Trzaskowski już wziął udział w debacie proponowanej przez TVP i odpowiadał na absurdalne, bzdurne pytania. Jest gotowy do każdej sensownej debaty. Na sensownych, uczciwych warunkach. Na nieuczciwej już był – zapowiada gość Radia ZET Barbara Nowacka, pytana o kolejną debatę w telewizji publicznej. Zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej, słowa „uczciwość” i „TVP” przestały chodzić w parze, przestały nawet stać blisko siebie. - Trzaskowski namawia Dudę na odrobinę odwagi i przyjście na czwartkową debatę, organizowaną przez różne media – mówi Nowacka. Jej zdaniem „wybory wygrywa się w całej Polsce a nie w TVP i z panem Andrzejem Dudą”.

"Mamy sygnały od polityków PiS, że byliby otwarci na współpracę"

- Już dziś mamy sygnały od polityków PiS, którzy widzą, że kampania Andrzeja Dudy nie idzie tak, jak powinna, że oni generalnie to może byliby otwarci na jakąś współpracę. Ale my dziś nie jesteśmy tym zainteresowani – mówi Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Posłanka podkreśla, że „nikt sobie niczego nie wydeptał”.

"Nie zgadzamy się w wielu rzeczach z Konfederacją, ale..."

Pytana o to, jak Rafał Trzaskowski zamierza przekonać do siebie wyborców Krzysztofa Bosaka, Nowacka odpowiada, że kandydat KO będzie „bezpiecznikiem”. - My się z Konfederacją nie zgadzamy w wielu rzeczach, ale kiedy widzimy, co się z nimi robi w Sejmie, kiedy zamykany jest im mikrofon, kiedy nie mogą głosić swoich poglądów, to myślę, że nie na tym polega demokracja – dodaje gość Radia ZET. Zapewnia jednocześnie, że Trzaskowski „nie podpisze żadnego głupiego, szkodliwego podatku”. - To ważne szczególnie teraz, kiedy widzimy, jak duże są obciążenia podatkowe dla firm, jak trudno jest się firmom rozliczać – dodaje.

Barbara Nowacka o wyniku Roberta Biedronia: Jest mi smutno

Słaby wynik Roberta Biedronia? - Jest mi smutno, bo cenię go jako sprawnego samorządowca i bardzo odważnego działacza na rzecz praw mniejszości – komentuje działaczka lewicowa. Jej zdaniem, gdyby kandydat Lewicy miał lepszą kampanię, mądrzej pokierował kilkoma swoimi decyzjami politycznymi, to miałby lepszy wynik.

Debata? "Jeśli taka będzie wola mediów, to tak zrobi"

Plan trasy Rafała Trzaskowskiego? – Dziś Zachodniopomorskie, jutro może Andrzej Duda odważy się, żeby wziąć udział w debacie… - mówi Nowacka. Jeśli Andrzej Duda nie weźmie udziału w debacie, to Trzaskowski przyjdzie do studia i będzie rozmawiał z dziennikarzami? – Jeśli taka będzie wola mediów to tak zrobi – komentuje gość Radia ZET.

Nowacka: Nepotyzm, korupcja i zawłaszczanie państwa w ministerstwach

- Mamy do czynienia z masowym procederem, w wielu ministerstwach, korupcji i nepotyzmu, zawłaszczania państwa. Gdzie są oświadczenia majątkowe żon pana Szumowskiego i Morawieckiego?! – ocenia Barbara Nowacka.

"PO przeszła czyściec polityczny"

Pytana o jej poglądy i o Platformę, lewicowa działaczka odpowiada, że „PO przeszła ciężką drogę, pewien czyściec polityczny i chce budować Polskę uczciwą, normalną, przyjazną”.

RADIOZET/MA