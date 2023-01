Ponad 64 proc. Polaków jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. – To podział polityczny. Przeciwko będzie więcej zwolenników PiS, którym się wmawia, jaka to jest katastrofa [97 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy jest przeciwko euro w Polsce – red.] – mówi Gość Radia ZET. Dodaje, że partie opozycyjne za bardzo się na razie nie wypowiadają na ten temat, ponieważ wiedzą, że to „gorący kartofel”. - Polacy mają swój rozum, ale się nie znają. Ja mam swój rozum, ale nie mam zielonego pojęcia o uprawach w rolnictwie albo hodowli trzody chlewnej. I wcale to źle o mnie nie świadczy – zaznacza ekonomista.

- Jestem za euro. To przyniosłoby Polsce ogromne korzyści. Strefa euro obecnie to nie jest ta sama strefa euro i waluta, która była przyjmowana w 1999 roku. Przeszła kryzys finansowy, budżetowy, pandemię. Teraz przechodzi wojnę u kryzys inflacyjny i z cenami energii – podkreśla były członek Rady Polityki Pieniężnej. Korzyści wynikające z przyjęcia euro? - Przyniosłoby nam o wiele lepszą stabilność, bezpieczeństwo finansowe, ale również stabilność i bezpieczeństwo polityczne, lepsze perspektywy dla długookresowego wzrostu – wylicza gość Bogdana Rymanowskiego.

Zdaniem Bogusława Grabowskiego, nie mamy co mówić teraz o wejściu do strefy euro, „bo na wskutek tego cudu, w którym współuczestniczył pan Glapiński, mamy tak rozregulowaną gospodarkę, że nie mamy najmniejszych szans na zrealizowanie warunków”. Zdaniem ekonomisty, należy poprawić parametry makroekonomiczne, koszty pieniądza, rentowność obligacji 10-letnich, należy spowodować, by inflacja nie była większa, niż 1 pkt proc – dopiero wtedy możemy mówić o przyjęciu euro.

Bogusław Grabowski o Danielu Obajtku: Wyrzuciłbym go na zbity pysk!

- Ja bym go wyrzucił na zbity pysk następnego dnia! Dlatego, że prowadzi z politycznymi kolegami do niebotycznej koncentracji nieefektywnego podmiotu, który będzie działał w monopolistycznej strukturze kosztem obywateli – tak Gość Radia ZET Bogusław Grabowski ocenia działania prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Zdaniem byłego członka RPP „budujemy wielkiego czempiona, by politycy mieli łatwiej manipulować gospodarką, z kosztem dla konsumentów, obywateli”. - Przedsiębiorstwa nie są po to, by spełniały ambicje właścicieli i prezesów, tylko, by w konkurencji optymalizować korzyści dla konsumentów – zaznacza ekonomista.

„To objaw choroby, a nie zdrowia”

Pytany o Adama Glapińskiego, który mówi o „cudzie gospodarczym”, Bogusław Grabowski wylicza: - Jeśli tym cudem jest kilkunastoprocentowa inflacja, szybko spadające tempo wzrostu gospodarczego, zamrożenie znacznej części cen, coraz większa ingerencja państwa w gospodarce, upolitycznienie przedsiębiorstw, organów państwa, to takich cudów Polakom nie życzę. Dodaje, że oczywiście prawdą jest, że dług spadł z 55 proc., do 50 proc., ale podkreśla, że dług do PKB to mianownik. - Oczywiście, że nie ma się z czego cieszyć! Dług spada z powodu kryzysu. To objaw choroby, a nie objaw zdrowia – ocenia były członek RPP.

Zdaniem Gościa Radia ZET, PiS zafundował Polakom populizm gospodarczy „wsparty autorytaryzmem” i „dopóki Polacy na własnej skórze nie doświadczą skutków populizmu, racjonalne argumenty będą trafiały, ale do mniejszości”. – To katastrofa Polski. Spirala narastającego populizmu – uważa Grabowski. Jego zdaniem „populizm upada nie przegrywając z racjonalnymi argumentami, tylko implementując populistyczną terapię, doprowadza do takiego kryzysu, że ludzie dopiero na faktach przecierają oczy ze zdumienia i zaczynają słuchać racjonalnych argumentów”.

- Opozycja ma dziś najlepszy program, jaki można sobie poprzeć. Dokładnie taki, jak miał komitet obywatelski Lecha Wałęsy w 1989. Przywrócenie demokracji, wolności mediów, praworządności, odpolitycznienie przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa, zmniejszenie roli państwa w gospodarce – dodaje Gość Radia ZET.

Krótka piłka o ograniczeniu programów socjalnych i Grecji w Polsce, jeśli PiS wygra

- Jak władzę przejmie opozycja – benzyna będzie po 5 złotych? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Trudno powiedzieć… Nie – odpowiada Bogusław Grabowski.

- Polski nie stać na tak rozbudowane programy socjalne, więc trzeba je ograniczyć? – pyta prowadzący.

- Tak – ocenia ekonomista.

- Ludziom trzeba mówić prawdę: wydłużenie wieku emerytalnego jest nieuniknione? – pyta prowadzący.

- Tak – uważa były członek RPP.

- Jeśli PiS zdobędzie III kadencję, to czeka nas druga Grecja? – pyta gospodarz programu.

- Tak – mówi Gość Radia ZET.

- Jeśli chodzi o inflację, przydałby nam się drugi plan Balcerowicza? – pyta Rymanowski.

- Plan Balcerowicza nie wpływał na inflację. Przydałaby nam się druga kadencja Bogusława Grabowskiego w RPP – komentuje Grabowski.

Bogusław Grabowski o państwowych firmach: Nie widzę powodu, by istniały jakiekolwiek. Firmy paliwowe, energetyczne, porty, lotniska mają być prywatne

- Powinniśmy przestać opowiadać, co zrobił Obajtek i co powinien zrobić, tylko natychmiast rozbić ten koncern! Nie dopuścić do fuzji z Lotosem, bo to doprowadziło do tego, że udział Orlenu w rynku hurtowym to 90 proc. Orlen ustala sobie ceny detaliczne i hurtowe. Konkurencji nie ma – mówi Bogusław Grabowski w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem ekonomisty, opozycja powinna przywrócić zręby konkurencyjności na rynku paliw. - Gospodarka musi być oparta na prywatnych podmiotach działających na rynku konkurencyjnym, a nie państwowych, upolitycznionych, działających w warunkach monopolu – uważa Gość Radia ZET. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, jakie firmy zostawiłby w rękach państwa, były członek RPP odpowiada, że „tylko najbardziej strategiczne” i dodaje: - Nie widzę powodu, by długim okresie jakiekolwiek były. - Nawet firmy zbrojeniowe w USA są prywatne, lotniska, wiadukty i autostrady – komentuje Gość Radia ZET. Jego zdaniem „firmy paliwowe, energetyczne, porty, lotniska mają być prywatne”. - Mamy infrastrukturę przesyłową w zakresie energetyki, rurociągi, podstawową strukturę komunikacji. Odkupienie PKP Energetyka to błąd – mówi Bogusław Grabowski.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA