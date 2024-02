Daniel Obajtek jeszcze dziś może odejść. Prezes Orlenu: To sprawa honorowa

Gość Radia ZET. Daniel Obajtek u Bogdana Rymanowskiego

- Dziś jest Rada Nadzorcza. Oddałem się w dyspozycję Rady. Sądzę, że dziś pewne ustalenia będą w tym zakresie. Oddałem się do dyspozycji – zapowiada w Radiu ZET, jeszcze prezes Orlenu Daniel Obajtek. Gość Radia ZET zapowiada, że jeszcze dziś zapadnie decyzja ws. jego przyszłości na tym stanowisku. – To jest sprawa honorowa – dodaje, sugerując tym samym, że dziś zostanie odwołany.

„Orlen to nie jest mały grajdoł, gdzie w każdej chwili można w każdej chwili otrzepać marynarkę i wyjść”

Dopytywany o to, dlaczego do tej pory nie zrezygnował, Daniel Obajtek komentuje, że „Orlen to nie jest mały grajdoł, gdzie w każdej chwili można w każdej chwili otrzepać marynarkę i wyjść”. - To spółka, która ma 350 mld przychodu, liczne kontakty i inwestycje. Oddanie władzy nastąpiło na przełomie roku. Jest moja odpowiedzialność za zamknięcie roku, budżetów, kwestii inwestycyjnych – tłumaczy obecny szef paliwowego giganta. - Wyobraża pan sobie bycie prezesem Orlenu po 6. lutego, kiedy będzie walne zgromadzenie? – dopytuje prowadzący. - Nie wyobrażam sobie – przyznaje jego gość. - Albo zostanie pan odwołany, albo zgłosi dymisję? – komentuje Rymanowski. - Dokładnie tak – mówi Obajtek.

Daniel Obajtek o „smutnych panach” o 6:00: Trudno. Będę walczył, bo jestem człowiekiem walki

- Nie boi się pan, że pewnego dnia o 6:00 zastukają do pana smutni panowie? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Jeśli w Polsce będziemy mieć takie zwyczaje, że do człowieka, który zbudował koncern - który jest dziś jednym z większych w Europie, zarabia i inwestuje miliardy, ma bardzo wysokie ratingi, bardzo dużo środków przeznacza na zadania społeczne - jeśli taki ma być zwyczaj, że służby stukają do ludzi, którzy podejmują decyzję, to trudno – odpowiada Gość Radia ZET Daniel Obajtek. Prezes Orlenu dodaje, że „na wszystkie możliwości trzeba być w życiu przygotowanym”. - Jeśli tak też będzie, wiele w życiu przeszedłem. Będę walczył! Jestem człowiekiem walki, nie boję się – zapowiada w Radiu ZET Obajtek.

Obajtek do Pomaskiej: W każdym innym kraju byłaby zrujnowana do piątego pokolenia

Pytany o Agnieszkę Pomaską, która mówi o tym, że Orlen na fuzji z Lotosem mógł stracić 4 mld złotych, Daniel Obajtek mocno odpowiada, że w Polsce nie ma odpowiedzialności za słowo i dodaje: - W każdym innym kraju europejskim pani posłanka byłaby zrujnowana do piątego pokolenia, bo to nic innego, jak obniżenie wartości, kapitalizacji koncernu, mówiąc takie słowa. Gość Radia ZET tłumaczy, że przy fuzji pracowały 24 podmioty międzynarodowe, były wyceny międzynarodowe, zgoda Rady Ministrów. - Pani poseł zapomina, że 100 proc. akcjonariuszy głosowało za fuzją, znając wartość aktywów rafineryjnych – mówi prezes Orlenu.

„Nie mogę wpuścić kontrolerów NIK do Orlenu. Byłoby to złamanie prawa”

Dopytywany o raport NIK, Gość Radia ZET odpowiada, że „NIK nie ma kompetencji, by kontrolować spółki kapitałowe”. - Jest powołany do kontrolowania środków publicznych. W Orlenie nie ma środków publicznych – zaznacza. Obajtek dodaje, że są udziały Skarbu Państwa, ale Skarb Państwa ma takie prawo, jak każdy inny akcjonariusz. - Nie mogę wpuścić kontrolerów NIK do Orlenu, bo nie wpuścił do Orlenu NIK żaden prezes! Byłoby to złamanie prawa. Tam, gdzie w Orlenie są publiczne pieniądze – wpuszczamy NIK. Tu, gdzie są pieniądze akcjonariuszy – NIK nie ma kompetencji – mówi Gość Radia ZET.

Daniel Obajtek o swojej przyszłości: Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN

Prezes Orlenu kandydatem PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego? - Jeszcze nie ma mowy na ten temat. Już mam dość tych spekulacji. Co roku jestem nominowany na jakieś stanowisko. Nie było w tym zakresie żadnej rozmowy – komentuje Daniel Obajtek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Dopytywany o to, co w takim razie będzie robił po odejściu z Orlenu, Gość Radia ZET zapowiada: -Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN.

- Słucham? – odpowiada prowadzący.

- Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN – powtarza jego gość.

- Mówi pan poważnie, czy pan żartuje? – pyta Rymanowski.

- Żartuję – mówi Obajtek.

Krótka piłka: Konkursy do SSP to fikcja

- Czy Orlen powinien oddawać państwu więcej swoich zysków? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Orlen oddaje, ponieważ miliardy płaci do budżetu państwa z danin. Wielka kwota, oceniam, że ponad 70 mld w tamtym roku. Nie powinien – odpowiada Daniel Obajtek.

Odmiennego zdania jest aż 81 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl

- Chciałbym zostać prezesem PiS? – pyta dziennikarz.

- Nie – zapewnia za chwilę były prezes Orlenu.

- Prezesi SSP tylko z konkursów? – pyta prowadzący.

- Nie, bo to jest fikcja. Niektóre konkursy to fikcja – odpowiada Gość Radia ZET.

- Elektryki nie mają przyszłości? – pyta Rymanowski.

- To nie jest zero-jedynkowe. Jest transformacja, więc wszystko ma przyszłość – uważa Obajtek.

Daniel Obajtek objął stanowisko prezesa Orlenu w 2018 roku, jednak jego kariera rozpoczęła się wiele lat wcześniej. W latach 2006-2015 był wójtem Pcimia (woj. małopolskie). Na drugą kadencję został wybrany już jako członek Prawa i Sprawiedliwości. W 2013 roku Obajtek został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji pod zarzutem m.in. przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 50 tys. zł i współdziałania ze zorganizowaną grupą przestępczą kierowaną przez Macieja C. “Prezesa”. Prokuratura wystąpiła o areszt wójta, jednak sąd nakazał go zwolnić.

W latach 2016-2017 Daniel Obajtek był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za jego rządów w ARiMR miała miejsce redukcja zatrudnienia, która skutkowała kilkudziesięcioma przegranymi przez Agencję procesami i koniecznością wypłaty odszkodowań z powodu naruszenia prawa pracy. W latach 2016-2018 Obajtek był członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa, zaś w latach 2017-2018 – prezesem grupy Energa.

W 2021 “Gazeta Wyborcza” ujawniła nagrania z 2009 roku zawierające zapis rozmów telefonicznych Obajtka z partnerami biznesowymi. Materiał miał świadczyć o złożeniu niezgodnych z prawdą depozycji ws. dzielenia funkcji wójta z kierowaniem spółką TT Plast. Posłowie ówczesnej opozycji złożyli do prokuratury zawiadomienie ws. majątku prezesa Orlenu, a do Najwyższej Izby Kontroli skierowali wniosek o zbadanie dotacji, które miały uzyskać spółki powiązane z Obajtkiem.

Ostatnio zaś szczególne kontrowersje wzbudza decyzja o fuzji Lotosu z Orlenem, która zapadła zaledwie dwa tygodnie po tym, jak Obajtek objął fotel prezesa. Innymi kontrowersyjnymi posunięciami były kupno przez Orlen grupy medialnej Polska Press w 2020 roku czy obniżenie cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, w wyniku czego na wielu stacjach zabrakło benzyny, choć sam Obajtek zarzekał się, że do takich sytuacji nie dojdzie.

