Schetyna: Prezydentowi odpowiada, że Morawiecki skończy w politycznym niebycie

Gość Radia ZET. Grzegorz Schetyna u Bogdana Rymanowskiego

Zdaniem polityka PO „proces już się rozpoczął” i pokazuje to m.in. wywiad urzędującego premiera dla Interii, w którym mówił m.in. o współpracy z prezesem PSL. - Jest walka o sukcesję w PiS. To, co będzie przeżywał premier Morawiecki przez najbliższe dni, to będzie proces kompromitujący dla niego – ocenia przyszły senator.

Grzegorz Schetyna przekonuje, że Mateusz Morawiecki nie ma żadnych szans na zbudowanie większości. Dlaczego przyjął więc misję tworzenia rządu? – Bo nie miał wyjścia – odpowiada polityk Platformy.

Schetyna: Kładę na stole ręce i swoją głowę

Pytany o powołanie Marka Sawickiego z PSL na marszałka seniora, były marszałek Sejmu uważa, że nie ma przypadków i jest tu drugie dno. - Sygnał personalnie do Sawickiego, że przecież on pierwszy mówił, że nie wiadomo, kto będzie premierem. Próba pozyskania przez środowisko pisowskie PSL, jako ewentualnego koalicjanta – mówi Gość Radia ZET. Zdaniem polityka, „PiS nie rozumie, że przegrał wybory i ma się spakować i wyprowadzić”. Schetyna przekonuje, że „nikt, kto wszedł do Sejmu z list całej opozycji, nie zgodzi się na współpracę z PiS”. - PiS jest dziś traktowane jako partia przegrana, która przez 8 lat walczyła ze wszystkim, co było poza PiS – dodaje. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy daje głowę, że nikt z 248 parlamentarzystów nie skusi się i nie przejdzie do PiS, polityk PO odpowiada: - Kładę ręce na stole, swoją głowę. Jego zdaniem jedyną ofertą Prawa i Sprawiedliwości jest dziś „walka każdą godzinę, by próbować sprzątać po sobie, wyprowadzić ostatnie pieniądze”.

Wotum nieufności wobec Mateusza Morawieckiego i już 20.11 Donald Tusk mógłby zostać premierem? - Ze strony obecnej jeszcze opozycji demokratycznej, powinniśmy pilnować, by wszystko w kwestiach konstytucyjnych było poza sporem – tak Gość Radia ZET komentuje pomysł marszałka seniora. Dodaje, że przecież wciąż Morawiecki jest premierem rządu, więc który rząd ma podać do dymisji? - Zbyt dużo znaków zapytania. Nie chciałbym pójść w analizę procedur, a w zbudowanie trwałej większości – zaznacza Grzegorz Schetyna. Przyszły senator zapowiada, że opozycji spokojnie stworzy rząd i go powoła. - Bardzo ważne, by podpisać dobrą umowę, ustalić, przygotować się do stworzenia dobrego rządu, z dobrą, wspólną podstawą programową – podkreśla były szef PO.

Schetyna o Karpińskim: Dobra informacja, bo zostanie zwolniony z aresztu

Pytany o przebywającego w areszcie Włodzimierza Karpińskiego, który ma zostać europosłem po Krzysztofie Hetmanie i jak dowiaduje się Radio ZET – dokumenty w tej sprawie są już przygotowywane – Grzegorz Schetyna odpowiada, że to dobra informacja. – Bo zostanie zwolniony z aresztu. Przebywa tam blisko rok. To najważniejsze. Nie przyznaje się do winy. Sprawa jest bardzo tajemnicza. Nie mamy wiedzy, wiadomości nie docierają – komentuje były szef partii. Zdaniem Schetyny, jak Karpiński wyjdzie z aresztu, to „sprawa będzie mogła być prowadzona później w normalny sposób”. Ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości? - Przecież nikt nie będzie uciekał. Wielokrotnie deklarował on i jego adwokat, że chce jak najszybszego procesu i chce bronić swego dobrego imienia – dodaje Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Sikorski najlepszym kandydatem na szefa MSZ; jestem gotowy na zaangażowanie w każdym wariancie

- Czy budowana przez opozycję koalicja przetrwa 4 lata? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Zdecydowanie tak – odpowiada Grzegorz Schetyna.

Podobnego zdania jest 61 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl

- Premier też powinien być rotacyjny? – pyta dziennikarz.

- Nie – uważa polityk.

- Tusk powinien wykorzystać moje doświadczenie? – pyta Rymanowski.

- To jego decyzja. Pytanie do niego. Ja jestem gotowy na zaangażowanie w każdym wariancie. Dziś jestem w Senacie i bardzo się z tego cieszę – komentuje Schetyna.

- Sikorski to najlepszy kandydat na szefa MSZ? – pyta gospodarz programu.

- Tak – uważa były szef polskiej dyplomacji.

Grzegorz Schetyna o przyszłym szefie MSZ: Radek Sikorski numerem 1. Najlepszy z możliwych

- Radek Sikorski ma największe doświadczenie, ze wszystkich polskich polityków, jeśli chodzi o pracę w MSZ. Bardzo ważny, kluczowy resort do prowadzenia podmiotowej polityki – odpowiada były szef polskiej dyplomacji, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o przyszłego szefa MSZ. Zdaniem Grzegorza Schetyny, „potrzebujemy podmiotowego ministra spraw zagranicznych, potrzebujemy podmiotowej polityki zagranicznej, więc kto, jak nie Sikorski takie wyzwanie jest w stanie podjąć”. - Gorąco trzymam kciuki, żeby tak się stało – dodaje polityk PO. Schetyna uważa, że „Radek Sikorski jest numerem 1 dlatego, że przez 7 lat był szefem MSZ i budował zręby nowej polityki zagranicznej”. - Dziś wiem, ile trzeba zrobić, żeby wrócić do europejskiego mainstreamu. Cieszę się, że nazwisko Sikorskiego pojawia się w tym kontekście. Najlepszy z możliwych kandydatów – zaznacza Gość Radia ZET.

Schetyna porównuje się do delfina i orki

- Kiedyś był pan jak szczupak, dziś wydaje się panu bliżej do śniętej ryby. Jaki ma na siebie plan Schetyna? – pyta słuchacz. - Czy ja byłem szczupakiem? Raczej miły delfin albo orka. Orka buduje pozytywne emocje i szacunek – odpowiada polityk. Zesłanie do Senatu? - Przecież ja nie wyprowadziłem się do Senatu na zawsze. Nie wiadomo, jakie będą wyzwania następnych lat. PE? Nie wiem. Na razie ważne, byśmy zbudowali konstrukcję, której oczekują Polacy – komentuje Schetyna.

Dopytywany o nazwiska, jeśli chodzi o rotacyjnego marszałka Senatu, przyszły senator zapowiada, że decyzje zapadną w weekend. - Tam wtedy wszystko zostanie zamknięte. Konstrukcja rotacyjna jest dobra. Pokazuje podstawowe zaufanie między partnerami – dodaje polityk PO.

„Koalicje to sól polityki i bardzo ciężki kawałek chleba”

- Nigdy nie buduje się koalicji przy tym, o czym pan mówi [whisky i cygara – red.] – odpowiada były szef PO Bogdanowi Rymanowskiemu. - Koalicje buduje się w bardzo trudnych wariantach. To bardzo ciężki kawałek chleba. Pamiętam przy Koalicji Europejskiej, ile trzeba było czasu i ucierania, by to się udało. To zawsze sól polityki – koalicje – opisuje Grzegorz Schetyna.

Pytany o badania dla DGP i RMF, z których wynika, że Polacy chcą CPK, budowy elektrowni, zakupów uzbrojenia dla armii, a nie chcą likwidacji CBA i IPN, polityk PO odpowiada, że „Polacy wiedzą, że nic z tego, co PiS mówi i planuje nie zostało wprowadzone”. - Nie można budować tak wielkiego projektu kosztem ludzi [CPK – red.]. Trzeba to bardzo dobrze zważyć. To wielki, coraz droższy projekt finansowy. Trzeba dokładnie policzyć, na co nas stać – dodaje.

Sprzedaż kolejki na Kasprowy za PO-PSL? - Pamiętam tę decyzję. Nie była chyba wtedy najszczęśliwsza – komentuje Schetyna. - To ma być spółka, która dobrze funkcjonuje, przynosi zyski. Czy będzie prywatna czy publiczna, jak teraz, to kwestia sensownego zarządzania. Menadżerowie powinni nią zarządzać i zarabiać dobre pieniądze – ocenia.

- Orlen i to, co robił prezes Obajtek to temat na duży audyt i poważne decyzje. Działy się tam rzeczy, o których filozofom się nie śniło – uważa Gość Radia ZET.

RadioZET/MA