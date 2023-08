Jej zdaniem inflacja nie ma już nic wspólnego z wojną na Ukrainie. - To inflacja bazowa, która jest w zasadzie równa inflacji CPI. Za dwucyfrową inflację odpowiada rząd PiS i prezes NBP z PiS – mówi polityk. Gość Radia ZET zaznacza, że „od I kwartału 2022 roku, czyli 5 kwartałów z rzędu, PKB nie doszedł do wysokości z początku 2022 roku”. - Przez 5 kwartałów mamy stagnację w polskiej gospodarce. UE w I i II kwartale rosła, polska gospodarka się kurczyła. Powód? Jeden, namacalny – nie mamy 270 mld z KPO – tłumaczy. Zdaniem Izabeli Leszczyny z PO, „zwijamy się, nie dajemy sobie rady”. - To, że pan Soboń pokazuje na TT, że rozwijaliśmy się prawie 3 razy szybciej, niż UE w ciągu ostatnich 7 lat, to niech sobie policzy, ile razy szybciej się rozwijaliśmy w ciągu jeszcze poprzednich lat za rządów PO. Rozwijaliśmy się szybciej prawie 9 razy – mówi w Radiu ZET Leszczyna i dodaje, że „tempo dogadania zachodniego świata, o którym ciągle opowiada Kaczyński, zmniejszyło się prawie 3-krotnie”. - Coś jest nie tak – uważa Gość Radia ZET.

Wiceszefowa PO: Czarnek to kwintesencja oszukańczego i cynicznego referendum. PiS zachowuje się, jakby był XIX wiek

- PiS użył tu podstępu. To projekt podobno obywatelski. Wszyscy wiemy, jak powstał i gdzie były zbierane podpisy. Lex Czarnek 3.0. to pokaz arogancji, buty, na szczęście odchodzącej pisowskiej władzy, która nie szanuje obywateli – ocenia Gość Radia ZET Izabela Leszczyna, pytana o przegłosowaną wczoraj przez Sejm ustawę oświatową. - Całe środowiska rodziców, nauczycielskie, młodzieży wysyłały masę listów protestacyjnych. Co może jeszcze zrobić społeczeństwo obywatelskie, by powiedzieć „nie chcemy szkoły, która pod dyktando pana Czarnka ćwiczy dziewczyny w cnotach niewieścich, jest szkołą ksenofobiczną, homofobiczną, nietolerancyjną?” – pyta wiceszefowa Platformy Obywatelskiej. Jakich szkół chce PO? - Otwartych, autonomicznych, tolerancyjnych, które przygotują nasze dzieciaki do XXI wieku, bo już jest trzecia dekada, a PiS zachowuje się, jakby był wiek XIX – komentuje posłanka. Jej zdaniem, jeśli nowe prawo oświatowe wejdzie w życie, to do szkół będą wpuszczane organizacje pozarządowe, „ale pewnie pana Bąkiewicza czy Kukiza”. - Pan Czarnek jest kwintesencją tego całego oszukańczego i cynicznego referendum. Pan Czarnek jest oszustem – ocenia wiceszefowa Platformy

„PiS wtłacza kobiety w prawo rodem z jakiegoś talibanu”

- Bronimy praw polskich kobiet stokroć lepiej, niż PiS. PiS wtłacza kobiety w prawo rodem z jakiegoś talibanu – uważa Izabela Leszczyna. Jej zdaniem Prawo i Sprawiedliwość zachowuje się, jakby zostało przeniesione „z jakiejś przeszłości, którą zostawiliśmy za sobą wiele lat temu”.

Leszczyna: Niech oni nam wszystkim dadzą święty spokój

Sprawa aborcji, in vitro, związków partnerskich to bzdury, którymi zajmowała się PO, jak mówi Przemysław Czarnek? - My się nie zajmowaliśmy tym na co dzień. Wprowadziliśmy finansowanie in vitro chcąc pomóc tysiącom polskich par, które chcą mieć dzieci. My się nie zajmowaliśmy osobami LGBT w sposób jakiś szczególny, roztaczając parasol ochronny, dając im większe prawa. Chcemy, żeby mieli takie prawa, jak każdy inny – komentuje Izabela Leszczyna w rozmowie z Iwoną Kutyną. Zdaniem posłanki, rządzący są „zakręceni totalnie na punkcie ideologizowania naszego życia”. - Niech oni nam wszystkim dadzą święty spokój. Chciałam powiedzieć, żeby zajęli się tymi miliardami, które ukradli, ale im nie pozwolimy, bo już wiemy, jak te pieniądze [odzyskać – red.] – mówi Gość Radia ZET.

Kołodziejczak ministrem rolnictwa? Leszczyna: Jest zdeterminowany, odważny i zna się na rolnictwie. Konia z rzędem, kto pokaże mi kogoś takiego w resorcie. Ponosimy ryzyko dla Polski

- My nie możemy pozwolić sobie na zmarnowanie nawet 1 głosu. Żałuję bardzo, że PSL nie dogadał się z Agrounią. To środowisko, które pewnie by bardziej pasowało do pana Kołodziejczaka. Skoro oni tego nie zrobili, to głosy by się zmarnowały – mówi Izabela Leszczyna, pytana w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o Michała Kołodziejczaka na listach PO. – Inni nie chcieli ponieść pewnego ryzyka. My ponosimy ryzyko dla Polski i dla polskiej wsi. Przecież nie dla pana Kołodziejczaka – przyznaje szczerze wiceprzewodnicząca Platformy. Dopytywana o szczegóły negocjacji i liczbę miejsc na listach wyborczych KO, Leszczyna odpowiada, że Agrounia będzie ich miała ok. 8, może 10. – Pan Kołodziejczak nie stawiał jakichś szalonych warunków. To nie są miejsca szczególnie eksponowane – zaznacza posłanka. Pytana o to, czy Michał Kołodziejczak byłby dobrym ministrem rolnictwa, Izabela Leszczyna odpowiada, że "jest zdeterminowany, odważny i zna się na rolnictwie”. - Jeśli dziś mi ktoś wskaże taką osobę w Ministerstwie Rolnictwa, to konia z rzędem temu, kto to zrobi – dodaje wiceszefowa PO.

Leszczyna zapowiada: Pewnie Wołoszański w czasie kampanii opowie kilka ciekawych historii z życia Macierewicza

Pytana o Bogusława Wołoszańskiego, który znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej, Izabela Leszczyna odpowiada, że jest ot najlepsza osoba, „która jest w stanie obnażyć całą hipokryzję Macierewicza, który od wielu lat udaje polskiego patriotę, a jest ogromnym szkodnikiem”. – Pewnie w czasie kampanii pan Wołoszański kilka ciekawych historii z życia Macierewicza nam opowie – uważa Gość Radia ZET.

Wiceszefowa PO o „wydym*nym” Gołaszewskim: Tusk z Kierwińskim podejmą decyzję

Pytana o szefa Rady Miejskiej w Łodzi i szefa łódzkiej Nowoczesnej Marcina Gołaszewskiego, który mocno stwierdził, że poczuł się „wydym*ny”, jeśli chodzi o miejsce na liście wyborczej, wiceprzewodnicząca PO odpowiada, że „pan Gołaszewski doszedł do wniosku, że popełnił błąd i poszedł o jeden most za daleko”. - Pan Gołaszczewski rozmawiał z Adamem Szłapką, Szłapka z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk ma rozmawiać dziś z Marcinem Kiewińskim i podejmą decyzję – zapowiada Izabela Leszczyna.

Izabela Leszczyna: Chciałabym zadać Polakom pytanie „czy chcesz, żebyśmy zostali w UE”?

- O co chcielibyście zapytać Polaków, jeśli w ogóle chcielibyście zarządzić referendum? – pyta Iwona Kutyna. - Chciałabym zadać pytanie wszystkim Polakom i Polkom: Czy chcesz, żebyśmy zostali w UE i stawali się coraz silniejszym, więcej znaczącym partnerem, państwem UE? Odpowiedź „tak” znaczy „zagłosuj na partie demokratyczne” – odpowiada wiceszefowa PO, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - To jest pytanie referendalne, które należy zadać Polakom: Gdzie chcesz być – po stronie putinowskiej Rosji (może Kaczyński dawno mapy świata nie widział)? – dodaje Izabela Leszczyna.

RadioZET/MA