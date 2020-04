11 ton sprzętu od WOŚP już w Polsce. „To jest siła wszystkich dobrych ludzi"

Boeing 787-9 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie w poniedziałek wieczorem. Na pokładzie były zamówione przez WOŚP w Chinach środki ochrony osobistej dla polskich lekarzy, personelu medycznego, ratowników medycznych, bardzo dzielnych pielęgniarek, a także dla pracowników Domów Pomocy Społecznej – relacjonował w mediach społecznościowych Jurek Owsiak.

Mowa o ładunku o masie blisko 11 ton, na który złożyła się pierwsza część z zamówionych 50 tysięcy Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej, oraz dodatkowo 50 tys. masek N95/KN95.

Po domknięciu formalności przetransportowane materiały zostaną przewiezione do magazynu centralnego WOŚP, skąd zacznie się ich dystrybucja do docelowych placówek w całej Polsce.

Wielkie ukłony dla LOT Cargo, dla wszystkich pracowników, którzy utrzymują most powietrzny między Chinami a Polską! Dzięki temu organizacje pozarządowe i polskie samorządy mogą bardzo sprawnie i profesjonalnie sprowadzić do Polski zamówione artykuły i sprzęt medyczny potrzebny do walki z koronawirusem. Zaangażowanie WOŚP, doskonała logistyka przewoźnika przy pokryciu kosztu lotu przez polski rząd – widać, że ten sposób wspólnych działań przynosi super efekty