Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, od 6 grudnia będziemy mogli przyjmować szczepionkę Novavax chroniącą przed nowym wariantem koronawirusa o nazwie Kraken (XBB.1.5). Szczepić będą tylko punkty POZ i apteki. Jak ustalił reporter Radia ZET Krzysztof Grządzielski, niespełna tydzień przed rozpoczęciem ogólnopolskiej akcji tylko 24 apteki spośród prawie 13 tysięcy mają w tej sprawie podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od 6 grudnia nowa szczepionka przeciw COVID-19. Apteki mają problemy

Brak gotowości do aptek do rozpoczęcia masowej akcji szczepień to efekt przepisów i procedur. Są bardziej czasochłonne niż w trakcie pandemii COVID-19. Sama instrukcja wypełnienia druków przez apteki liczy ponad sto stron. NFZ w niektórych województwach upiera się też, aby wnioski były nagrane na płytę CD.

– Borykamy się z tym. Ludzie w NFZ robią wszystko, żeby nam pomóc, natomiast procedury są takie, jakie są. Oprogramowanie i system NFZ są mocno przestarzałe – mówi w Radiu ZET Marek Tomków z Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jednak jak zapewniają aptekarze, liczba aptek z umowami na szczepienia będzie już rosła dynamicznie.

Warto pamiętać, że od 1 grudnia przestaje funkcjonować infolinia do zapisów na szczepienie przeciw COVID-19. Będzie można to zrobić tylko za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, u swojego lekarza rodzinnego lub w aptece.

Źródło: Radio ZET