Adam Niedzielski był pytany na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia, czy szczepieniami będą obejmowani również ozdrowieńcy.

"To jest bardzo dobre pytanie, dyskusja toczy się w skali całej Europy. Punkty widzenia w tym przypadku nie są ostro zarysowane, to znaczy nie ma jednoznacznej, zero-jedynkowej odpowiedzi. Zdecydowana większość państw przychyla się do tego, by szczepić wszystkich, niezależnie, czy mają przeciwciała, czy są ozdrowieńcami udokumentowanymi" – powiedział minister.

Szczepionka przeciw COVID-19 także dla ozdrowieńców? Adam Niedzielski wyjaśnia

Przekazał, że kwestia ta była też omawiana na Radzie Medycznej. "Odpowiedź, która wskazuje nasz sposób myślenia, jest taka, że szczepienie na pewno nie zaszkodzi ozdrowieńcowi. Nie ma żadnej możliwości, by osobom, które przeszły covid, szczepienie zaszkodziło" – zaznaczył.

Niedzielski poinformował, że zdecydowano, aby nie wprowadzać żadnego różnicowania i nie poprzedzać procesu szczepienia badaniem przeciwciał. "Nie chcemy procesu szczepień nadmierni komplikować" – powiedział minister.

"Wszystko wskazuje na to, by proces szczepienia oferować również ozdrowieńcom. Szczepienie jest dobrowolne. Nie widzimy powodu, by tym osobom zabronić dostępu do czegoś, co będzie prawem każdego obywatela. Każdy obywatel ma prawo do zaszczepienia" – zaznaczył minister.

RadioZET.pl/ PAP