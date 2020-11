O śmierci Andrzeja Owczarka jako pierwszy poinformował Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości i szef NIK, a obecnie łódzki senator niezależny. Jak podaje Gazeta.pl, od kilkunastu dni walczył o życie w jednym z łódzkich szpitali.

"Odszedł od Nas-Andrzej Owczarek, senator 6,7 i 8 kadencji. Przegrał z COVID, zostawił wspomnienia swojej działalności w Solidarności, internowania, pracy jako burmistrz Łasku, zaangażowany senator i społecznik. Odszedł dobry człowiek. Cześć Jego Pamięci" - napisał na Twitterze. Owczarka pożegnał także łódzki radny Mateusz Walasek.

"Wielka strata. Wspaniały człowiek - Andrzej Owczarek . Bohater pierwszej Solidarności, senator RP, samorządowiec. Nie pokonała do komuna, pokonał go koronawirus" - czytamy we wpisie na Twitterze.

Andrzej Owczarek nie żyje. B. senator PO miał koronawirusa

Andrzej Owczarek pochodził z Pabianic. Z wykształcenia był historykiem, a przez wiele lat nauczycielem. Działał w opozycji demokratycznie w PRL-u, w stanie wojennym był internowany na okres sześciu miesięcy. Był żonaty i miał pięcioro dzieci.

Od 1990 był radnym miejskim, a w latach 1990-98 także burmistrzem miasta i gminy Łask. W latach 2005-15 sprawował mandat senatora z ramienia PO w okręgu nr 26 (Łask, Pabianice, Zgierz). Od 2018 roku był radnym sejmiku łódzkiego.

