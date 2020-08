Anna Martynowska jest kierowniczką przychodni im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim. Lekarka próbowała swoich sił w polityce. W ostatnich wyborach parlamentarnych startowała do Sejmu z list Konfederacji. W trakcie pandemii koronawirusa w Polsce zasłynęła kwestionowaniem istnienia wirusa SARS-CoV-2. Doktor Anna Martynowska była częstym gościem w internetowej telewizji "Media Narodowe" na platformie YouTube.

Anna Martynowska twierdziła, że lekarze dali się nabrać na "pandemię strachu", a objawy koronawirusa to typowe symptomy grypy.

Ja to czytam i jestem przerażona. To ja przez 30 lat takich ludzi leczyłam na grypę, a tu się okazuje, że to był koronawirus

- mówiła doktor Anna Martynowska.

Anna Martynowska odsunięta od zawodu na pół roku

Jak podaje Polsat News, wypowiedzi lekarki ze Stronia Śląskiego zmusiły Dolnośląską Izbę Lekarską do wszczęcia postępowania. Decyzją Sądu Lekarskiego we Wrocławiu, Anna Martynowska została zawieszona na pół roku w prawie do wykonywania zawodu.

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres 6 miesięcy ma na celu odizolowanie lek. Anny Prześlicy-Martynowskiej od pacjentów, ochronę pacjentów oraz zapobiegnięcie rozpowszechnianiu fałszywych i wprowadzających w błąd informacji na temat pandemii wywołanej wirusem Covid-19 [...] Zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że Anna Martynowska popełniła ciężkie przewinienie zawodowe [...] Prezentowana przez lekarza postawa stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów. Swoją postawą lekarz wprowadza pacjentów w błąd negując istnienie koronawirusa Covid-19

- napisano w uzasadnieniu. Lekarka może odwołać się od wyroku.

RadioZET.pl/Polsat News