Koronawirus nie odpuszcza. W Polsce trwają szczepienia roczników 67. i 68., jednak wiele osób rezygnuje ze swojej dawki preparatu. Przypomnijmy, niektóre europejskie państwa zawiesiły szczepienia szczepionką brytyjsko-szwedzkiej firmy ze względu na obawy, że może ona powodować zakrzepy krwi.

- Mamy mniejsze zainteresowanie rejestracją na szczepienia. Jest to związane z informacjami pojawiającymi się na temat szczepionki AstraZeneca - powiedział podczas konferencji prasowej w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, nie jest to jeszcze zjawisko masowe - na szczepienia nie zgłasza się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent osób. Pełnomocnik ds. szczepień zaznaczył, że w związku z absencją pacjentów, którzy nie pojawiają się w punktach szczepień, możliwa jest zmiana harmonogramu.

- Jeżeli byłoby dużo wolnych terminów i zainteresowanie byłoby nieco mniejsze - a takie są fakty, z nimi trzeba się liczyć - to niewykluczone, że 22 marca rozpoczniemy rejestrację nie tylko dla seniorów w wieku 65 i 66 lat, ale poszerzymy tę kohortę wiekową o kolejne roczniki - mówił Dworczyk na konferencji prasowej.

Podkreślił, że wymagałoby to zmiany rozporządzenia regulującego kolejność szczepień. Przyznał jednocześnie, że taka zmiana nie jest dla rządu problemem. - Nie podjęliśmy jeszcze żadnych decyzji. Chcemy elastycznie dopasowywać się do sytuacji. Na takie decyzje będzie czas jutro, kiedy będziemy wiedzieli, ile osób z grupy wiekowej 67 i 68 lat zdecydowało się na rejestrację i zapisało na konkretny termin – dodał Dworczyk.

Komitet ds. Bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków (EMA) zbiera się w czwartek, by wydać zalecenia w sprawie szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca w kontekście stanów zakrzepowo-zatorowych, jakie ten preparat miałby prowokować.

