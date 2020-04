Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

To niezbyt pocieszająca informacja - szczególnie dlatego, że już niedługo do Polski najprawdopodobniej zawitają letnie upały. Wiele mieszkań i domów wyposażonych jest w klimatyzację, która w gorące dni jest okazuje się być prawdziwym wybawieniem. Możliwe jednak, że w te wakacje będziemy musieli powstrzymać się od korzystania z niej. Dlaczego? Powiązanie pomiędzy systemem wentylacji a sposobem rozprzestrzeniania się koronawirusa odkryli chińscy naukowcy.

Wyniki badań, które przeprowadzili, opublikowano na stronie internetowej "Emerging Infections Diseases". Donosi o nich również chińska gazeta "South China Morning Post".

"Zalecamy zwiększenie odległości między stolikami i poprawę wentylacji"

O niezaprzeczalnie przełomowych badaniach pisze też portal NaTemat.

Pod okiem naukowców znalazło się 10 przypadków zakażeń, do których doszło wśród członków rodzin, spożywających posiłek w klimatyzowanej restauracji w Kantonie (Chiny), nieposiadającej okien. Analizując sposób zainfekowania patogenem, badacze doszli do wniosku, że za szybsze rozprzestrzenianie się koronawirusa odpowiedzialny jest silny strumień powierza z systemu wentylacyjnego – umożliwia przenoszenie go na dalsze odległości.

Sensacyjne badania przeprowadził zespół badawczy na czele z Jianyun Lu z Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób Guangzhou – czytamy na NaTemat.pl. Analizie poddano jedno pomieszczenie w lokalu, z przeszklonymi ścianami. Jak podaje portal, tamtejszy „pacjent zero” wybrał się tam z 3 członkami swojej rodziny, a wcześniej wrócił z Wuhan – ogniska pandemii. Przy stolikach obok natomiast siedziały dwie inne rodziny – każda w innej odległości od „pacjenta zero”. Ich członkowie również zostali zakażeni Sars-CoV-19. Na drodze badań zakażenie koronawirusem potwierdzono u 10 osób, które wówczas przebywały w tym pomieszczeniu restauracji. Naukowcy podkreślają, że w tym czasie nie miały one kontaktu z żadną inną zakażoną osobą.

Naukowcy wzięli pod uwagę powierzchnię zamkniętej przestrzeni, układ stolików i wszystkie inne czynniki, które mogły wpływać na przenoszenie się wirusa. Do zakażenia musiało dojść drogą kropelkową – okazało się, że kluczowe znaczenie miał tu właśnie system klimatyzacyjny. To klimatyzacja ułatwiła szybszą transmisję patogenu – dowiadujemy się z NaTemat.pl.

Kierunek przepływu powietrza był zgodny z transmisją kropelek. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w restauracjach, zalecamy zwiększenie odległości między stolikami i poprawę wentylacji

- podkreślają chińscy naukowcy. Jak z kolei podkreślają amerykańscy badacze, otwieranie okien i częste wietrzenie pomieszczeń może natomiast pomóc w zatrzymaniu przenoszenia się mikrobów, takich jak koronawirus.

RadioZET.pl/NaTemat.pl