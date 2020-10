Nowe obostrzenia na Wszystkich Świętych to temat, o który coraz częściej są dopytywani politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na początku października wiceszef resortu zdrowia był pytany na konferencji prasowej o ewentualne zalecenia na 1 listopada, kiedy to Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze i groby swoich bliskich. Waldemar Kraska stwierdził, że bez wątpienia kontakty międzyludzkie w tym okresie mogą skutkować zakażeniem.

– Być może trzeba będzie ten ruch przemieszczania ograniczyć, ale to jeszcze jest przed dnami. Musimy to na bieżąco analizować, w jaki sposób do tej kwestii podejść [...] W tej chwili nie ma żadnych decyzji, jeśli chodzi o Dzień Wszystkich Świętych – mówił wiceminister zdrowia.

Zamknięte cmentarze na Wszystkich Świętych? Rzecznik rządu odpowiada

W poniedziałek 5 października na antenie Polsat News Piotr Müller został zapytany, czy rząd planuje zamknąć cmentarze w Dzień Wszystkich Świętych. Rzecznik rządu stwierdził, że obecnie nie ma w rządzie dyskusji nt. zamknięcia cmentarzy w okolicach 1 listopada i uroczystości Wszystkich Świętych.

Wolałbym, abyśmy w tym czasie po prostu byli bardzo ostrożni, ale by te spotkania przy grobach bliskich jednak się odbywały Piotr Müller

Rzecznik rządu dodał, że planowane są zmiany w zakresie obostrzeń w strefach żółtej i czerwonej. Dopytywany, jakie zmiany będą w tych dwóch strefach i kiedy wejdą w życie, Müller odparł, że to "jest kwestia kilku dni, kilkunastu dni może maksymalnie". – Jeżeli chodzi o ograniczenia, to znaczy obniżenie liczby osób, jeżeli chodzi o zgromadzenia czy wesela w strefie żółtej i czerwonej, ale również rozważamy strefę zieloną, żeby obniżyć tam liczbę osób (na weselach) – powiedział rzecznik rządu.

Koronawirus w Polsce

5 października koronawirusa w Polsce potwierdzono u kolejnych 2006 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 29 chorych – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 102 080 osób, zmarło 2659 z nich.

W sobotę zanotowano najwięcej od wybuchu epidemii nowych przypadków choroby. Było ich 2367. Zmarło też 34 chorych. W niedzielę wykryto 1934 nowe zakażenia, śmierć poniosło 26 osób.

RadioZET.pl/Polsat News/PAP