Covid-19 w Polsce. Ekspert ostrzega: nawet szczepienia nie rozwiążą problemu

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę, że badania laboratoryjne potwierdziły 8510 nowych zakażeń koronawirusem. Resort poinformował również o śmierci 254 osób.

Jak stwierdził m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, możemy już mówić o tzw. trzeciej fali koronawirusa w naszym kraju. Widać to zresztą po statystykach z ostatniego tygodnia. W piątek MZ poinformowało o 8777 nowych przypadkach, w czwartek o 9073 przypadkach, w środę o 8694, a we wtorek o 5178.

Wirusolog prof. Włodzimierz Gut zauważył, że zakażenia ustabilizowały się na poziomie 8-9 tys., a to jest prawie dwa razy tyle, ile było. - Boję się, że to nie koniec, dlatego, że to są przypadki galeriowe, a jeszcze dojdą nam przypadki stokowe - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Ocenił przy tym, że "poziom zakażeń jest zależny od zachowania ludzi, bo to oni roznoszą koronawirusa".

Za każdym razem, kiedy ludzie zapomną, że jest Covid, tyle razy będzie nowa fala prof. Włodzimierz Gut

Zwrócił też uwagę, że "nawet szczepienia nie rozwiążą problemu, ponieważ nie szczepi się osób poniżej 18. roku życia, bo formalnie szczepionka nie została przebadana dla tej grupy wiekowej". - Nawet jeśli zaszczepilibyśmy wszystkich dorosłych, to zostanie nam kilkanaście roczników mniej więcej po 380 tys., co daje około 4-5 mln ludzi, którzy nie będą zaszczepieni - wyliczył wirusolog.

Dlatego prof. Gut uważa, że transmisja koronawirusa zależy od zachowania ludzi. - Albo nauczymy się zachowywać w obecności wirusów, albo będziemy ponosić konsekwencje braku tej umiejętności - podsumował.

RadioZET.pl/PAP