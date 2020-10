Koronawirus w Polsce nadal bije wszelkie rekordy. W czwartek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 8099 nowych przypadków zakażenia, co stanowi największy dobowy przyrost od wybuchu epidemii w naszym kraju w marcu tego roku. Poinformowano także o śmierci 91 osób.

Łącznie od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziły się 141 804 osoby, zanotowano także 3217 ofiar śmiertelnych. Szczegółową mapę dotyczącą zakażeń w Polsce i na świecie znajdziesz tutaj: Koronawirus w Polsce. MAPA zachorowań z podziałem na województwa.

Czerwona strefa - które miasta i powiaty?

Koronawirus w Polsce sprawił, że cała Polska została objęta tzw. żółtą strefą. Oznacza to, iż we wszystkich przestrzeniach publicznych, takich jak sklepy, środki komunikacji miejskiej czy ulice, obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust (wyjątkami są tutaj lasy, parki, zieleńce oraz sytuacje, gdy uprawiamy sport). Oprócz tego wydarzenia sportowe odbywają się tam bez publiczności, a lokale gastronomiczne działają jedynie do godz. 21.

Czerwona strefa to z kolei ostrzejsze obostrzenia - te ze strefy żółtej, jak i również m.in. zakaz wesel i konsolacji, ograniczenie zgromadzeń publicznych do 10 osób bądź ograniczenie liczby osób w sklepach do 5 osób na kasę. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w poniższym artykule:

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili na specjalnej konferencji prasowej, które rejony Polski zostaną objęte nowymi restrykcjami. Będą one obowiązywać od soboty 17 października od północy.

Czerwona strefa objęła tym razem aż 11 z 16 miast wojewódzkich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa. Poniżej listy wszystkich rejonów, objętych ostrzejszymi obostrzeniami.

W woj. dolnośląskim czerwonym obszarem objęte będą powiaty: głogowski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, milicki i polkowicki.

W woj. kujawsko-pomorskim powiaty: aleksandrowski, bydgoski, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, toruński, tucholski, włocławski, żniński i miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek.

W woj. lubelskim powiaty: janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski i miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin i Zamość.

W woj. lubuskim powiaty: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki i żarski.

W woj. łódzkim powiaty: bełchatowski, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, wieluński, brzeziński i miasta na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice.

W woj. małopolskim powiaty: bocheński, chrzanowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki i miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów.

W woj. mazowieckim powiaty: garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, szydłowiecki i miasta na prawach powiatu: Siedlce i Warszawa.

W woj. opolskim: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki i strzelecki.

W woj. podkarpackim powiaty: brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, leski i miasta na prawach powiatu: Przemyśl i Rzeszów.

W woj. podlaskim powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski i miasta na prawach powiatu: Białystok i Suwałki.

W woj. pomorskim powiaty: chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski i miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot.

W woj. śląskim powiaty: cieszyński, częstochowski, kłobucki, żywiecki i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Ruda Śląska.

W woj. świętokrzyskim powiaty: buski, jędrzejowski, kielecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski i i miasto na prawach powiatu – Kielce.

W woj. warmińsko-mazurskim powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski i Olsztyn.

W woj. wielkopolskim powiaty: gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński i Poznań.

W woj. zachodniopomorskim powiaty: sławieński, szczecinecki i miasto na prawach powiatu – Koszalin.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP