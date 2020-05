Łagodzenie obostrzeń. MZ: będziemy rekomendować kolejny krok

Wesela do 50 osób – wedle rekomendacji Ministerstwa Zdrowia – miałoby zostać włączone do czwartego etapu odmrażania gospodarki. - To jest jednak decyzja całej Rady Ministrów. Szczegóły zaprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Myślę, że to będzie w przyszłym tygodniu – zapowiedział na piątkowej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Na ten moment wiadomo jedynie na pewno, że limit 50 osób nie dotyczyłby osób z obsługi. Jak przy takiej grupie utrzymać reżim sanitarny? Główny Inspektorat Sanitarny pracuje już nad szczegółowymi wytycznymi. Sam Cieszyński rekomendację resortu argumentował natomiast tym, że wesela znacząco różnią się od innych dużych zgromadzeń, bo dotyczą osób, które dobrze się znają. Jak jednak dodał, "przynajmniej na początku wesela będą się różniły od tego, co znaliśmy do tej pory".

