Dunka w wieku 60 lat po zaszczepieniu się na COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca zmarła z powodu zakrzepu krwi - informuje Reuters. Duńska Agencja Leków podała w niedzielnym komunikacie, że 60-latka wykazywała "wysoce nietypowe objawy".

Dunka zmarła po szczepieniu AstrąZeneką. Kolejne kraje wstrzymują szczepienia

Obywatelka Danii miała zakrzepy krwi w dużych i małych naczyniach krwionośnych, małą liczbę płytek krwi i wystąpiło u niej krwawienie. O podobnych przypadkach doniesiono w sobotę w Norwegii. Trzech pracowników służby zdrowia, którzy niedawno otrzymali szczepionkę przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca, jest leczonych w szpitalu z powodu nietypowych objawów - poinformowały norweskie władze medyczne. Wiadomo, że osoby te miały mniej niż 50 lat.

Informacje o zakrzepach krwi po szczepieniach szczepionką firmy AstraZeneca spowodowały wstrzymanie wakcynacji m.in. w Irlandii, Norwegii, Islandii, Danii, Austrii, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Luksemburgu i we Włoszech. Europejska Agencja Leków poinformowała, że nic nie wskazuje na to, by zdarzenia były spowodowane szczepieniem, co potwierdziła w piątek Światowa Organizacja Zdrowia.

Oświadczenie AstraZeneki

Brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca przekazała w niedzielę po przeanalizowaniu dużej partii danych, że nie znalazła dowodów na to, że opracowana przez nią szczepionka przeciw Covid-19 zwiększa ryzyko występowania zakrzepów krwi u osób zaszczepionych.

AstraZeneca dodała, że przeanalizowała 17 mln przypadków osób z Wielkiej Brytanii i krajów Unii Europejskiej, które zostały zaczepione przeciw Covid-19 preparatem jej produkcji. "Dogłębna analiza (tych danych) nie wykazała, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głębokich czy trombocytopenii niezależnie od grupy wiekowej, płci, partii podanej szczepionki czy kraju" - przekazał koncern w oświadczeniu.

RadioZET.pl/Reuters/PAP