Chcemy, by podstawowym modelem w nowym roku szkolnym, były zajęcia stacjonarne. Dlatego 1 września uczniowie przychodzą normalnie do szkół - zapowiedział Dariusz Piontkowski. Aby to było możliwe, przedstawiciele MEN i GIS przygotowali szereg wytycznych dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów placówek.

1 września dzieci wracają do szkoły. Potwierdził to w środę podczas konferencji prasowej szef MEN Dariusz Piontkowski. Poinformował przy tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z GIS-em opracowali szczegółowe przepisy, które mają gwarantować bezpieczeństwo po powrocie do szkół po wakacjach. Wiadomo jednak, że w placówkach nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa. - Tam, gdzie będzie większa grupa, to powinno obowiązywać, natomiast podczas standardowych zajęć nie przewidujemy takiego obowiązku - powiedział szef MEN.

Piotnkowski przyznał, że kształcenie na odległość jest możliwe w razie, gdyby w danym miejscu wystąpiło zagrożenie epidemiczne. - Mówimy tutaj o ewentualnym modelu mieszanym, czyli takim, w którym dyrektor szkoły po pozytywnej opinii z sanepidu podejmie decyzje, że np. część dzieci, klas, grup będzie mogła nadal uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, spotykać się z nauczycielami, a część będzie jednak przechodziła na kształcenia na odległość – wyjaśniał Piontkowski. - Jeżeli zagrożenie epidemiczne w danej placówce bądź w danej części kraju będzie jeszcze większe, wówczas przy pozytywnej opinii PIS dyrektor szkoły także przy zgodzie organu prowadzącego będzie mógł przejść całkowicie na kształcenie na odległość – dodał.

Podsumowując, MEN pod uwagę bierze łącznie trzy warianty:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia. Oznacza to, że w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie, przy czym obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa). W tym przypadku dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy lub nawet całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość. Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii sanepidu.

Wariant C – kształcenie zdalne, kiedy dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia sanepidu. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

MEN publikuje wytyczne dla szkół

Wytyczne opracowane przez MEN i GIS dotyczą m.in. wydawania posiłków w szkołach i instrukcji postępowania, gdyby ktoś w szkole miał problemy zdrowotne. Zdaniem Piontkowskiego "to nie jest żadna rewolucja". - To są zasady, które obowiązywały jeszcze przed wakacjami, ale teraz zostały zmodyfikowane w oparciu o nasze doświadczenia z koronawirusem - mówił.

Minister zapowiedział też, szkoły będą starały się "do minimum ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz". Takie osoby, jeśli przyjdą do szkoły, będą musiały nosić maseczki i dezynfekować ręce. Zachęcał też uczniów od korzystania z rowerów lub pokonywanie drogi do szkoły pieszo. Z innych wytycznych dla szkół wymienił wietrzenie sal i pomieszczeń wspólnych. - Uczniowie nie powinni przynosić dodatkowych przedmiotów, tylko wyłącznie te, które są potrzebne w szkole. Nie powinni dzielić się przyborami z kolegami i koleżankami – dodał. Szczegółowe wytyczne dla szkół dostępne są na stronie MEN.

RadioZET.pl