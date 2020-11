Dzieci jednak nie pójdą do szkoły po 29 listopada? Wiceszef MZ komentuje

Przemysław Czarnek zapowiedział w piątek na antenie radiowej Jedynki, że gdyby utrzymał się spadek liczby dobowych zakażeń koronawirusem, "można mieć nadzieję, że po 29 listopada, przynajmniej stopniowo, dzieci i młodzież będą wracały do szkół". Przypomnijmy w tym miejscu, że zgodnie z ostatnim rozporządzeniem ministra edukacji i nauki to właśnie do 29 listopada przedłużono naukę zdalną dla uczniów klas 4-8, a wprowadzono ją w klasach 1-3.

Szef resortu edukacji o stopniowym powrocie dzieci do nauki stacjonarnej wspominał też dzień wcześniej w Radiu Wnet. Podkreślał wtedy, że dzieci będą mogły wracać powoli do szkół, „jeśli krzywa dziennych zakażeń zostanie wypłaszczona”. - Liczymy, że przez te trzy tygodnie blisko będziemy mieli sytuację opanowaną w tym sensie, że ta krzywa zachorowań zostanie wypłaszczona, że nie będzie zwiększonej liczby dziennych zarażeń, bo to wszytko jest z sobą powiązane – mówił Czarnek. - Jeśli uda się to zrobić w ciągu tych kilkunastu dni, dzięki zaangażowaniu wszystkich Polaków, nauczycieli, uczniów, rodziców, przestrzeganiu wszystkich obostrzeń i rygorów, które są wprowadzane, nie po to, by kogoś blokować, ale by ratować życie i zdrowie, to jestem przekonany, że mamy szansę po 29 listopada przynajmniej stopniowo wracać do szkół – powiedział w czwartek.

Dzieci nie pójdą do szkoły w listopadzie?

Tak pozytywnego scenariusza nie przewiduje jednak wiceszef Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia w piątkowym programie „Tłit” w WP stwierdził wprost: „Pan minister Czarnek jest optymistą”. - Ja też, ale zobaczymy – dodał. - Też uważam, że powinno to się odbyć jak najszybciej, ale naprawdę trudno w tej chwili określić termin - dodał Kraska. Pytany, czy może to być jeszcze listopad, odparł: "Na ten moment chcemy, by efekt spadku zakażeń był trwały, więc musimy troszeczkę poczekać".

