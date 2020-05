Zdaniem znanego eksperta ds. chorób zakaźnych Polska dobrze zareagowała na początku epidemii, gdy postawiła na szybkie wprowadzenie obostrzeń, ale nie ustrzegła się błędów. Jednym z nich są przedstawiane dane dotyczące zarażeń i śmiertelności na koronawirusa.

- Nie wyłapujemy bardzo dużej liczby osób, które zmarły przed wykonaniem testu lub też przed śmiercią ktoś nie pomyślał o chorobie COVID-19 i dlatego wydaje się, że liczba zgonów jest trzy razy zaniżona - mówił w rozmowie z „Faktami TVN” dr Grzesiowski.

Koronawirus w Polsce. Prawdziwe dane?

Jak popularny lekarz wyliczył milion zarażonych? Punktem wyjścia jest pomnożenie liczby oficjalnych zgonów (ok. 1000) przez 3 i naniesienie na te liczby poziomu śmiertelności.

- Jeśli mamy 3 tysiące zgonów, a śmiertelność jest na poziomie 0,4 procenta, to wystarczy pomnożyć to razy 250 i wychodzi nam prawie milion - tłumaczył Grzesiowski.

Zastanawiająco wyglądają też dane dotyczące osób, które przechodzą COVID-19 bezobjawowo. Do tej pory sądzono, że objawy koronawirusa ma 30 procent zakażonych. Teraz na Śląsku - jak wyliczył w „Debacie Faktów” Paweł Grzesiowski - nawet 90 procent osób przechodzi chorobę bez jakichkolwiek objawów.

- Polska jest jednym z krajów, gdzie epidemia jeszcze się nie zaczęła rozwijać na większą skalę. Polska została przez wirusa potraktowana bardzo delikatnie, ponieważ ukryliśmy się, jak pod parasolem. Teraz wychodzimy spod tego parasola i to się będzie zmieniać. Dopóki jednak jesteśmy w stanie pomagać wszystkim potrzebującym, to wirus nam nie straszny. Patrząc na to, ile mamy wolnych miejsc w szpitalach, możemy zaczynać odmrażanie gospodarki. Ale to nie znaczy, że mamy robić COVID-party - podkreślił najbardziej znany epidemiolog w kraju.

Według oficjalnych danych w Polsce mamy w tej chwili 21 326 potwierdzonych przypadków koronawirusa. 996 osób zmarło.