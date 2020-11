Ferie zimowe 2021 nie będą wyglądały tak, jak marzyło się to uczniom i rodzicom. - Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia. Podjęliśmy też decyzję o tym, że ferie będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, a 17-18 stycznia - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Ferie zimowe 2021 były jednym z głównych tematów konferencji prasowej premiera, który w sobotę 21 listopada ogłosił program odchodzenia od obostrzenia (ale i wydłużania niektórych z nich).

Morawiecki ogłosił m.in., że placówki oświatowe nadal będą zamknięte, przynajmniej do świąt Bożego Narodzenia. - Byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki, do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do [...] 23-24 grudnia - powiedział.

Ferie zimowe 2021 tylko w jednym terminie. Morawiecki: po to, by nie wyjeżdżać

To jednak nie wszystko. Premier przedstawił też stanowisko rządu ws. ferii zimowych. - Podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek - a 17-18 stycznia - przekazał.

Podkreślił, że ferie, zwykle rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, by ruch turystyczny w gospodarce był większy, w 2021 roku muszą być skumulowane w jednym czasie, aby ten ruch był jak najmniejszy.

- (Po to), by nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać, ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie, żeby siedzieć w domu, by przerwać łańcuch zakażeń, by ta mobilność była jak najmniejsza - stwierdził. Wskazywał, że chodzi o to, by całe rodziny zostały wtedy w domach.

18 stycznia - szansa na pierwsze szczepionki

To o tyle zaskakująca decyzja, że jeszcze w piątek informowaliśmy o pomyśle Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, mianowicie ewentualnym wydłużeniu ferii zimowych, jak i wakacji letnich w 2021 roku.

Jak argumentował w rozmowie z portalem money.pl wiceszef resortu Andrzej Gut-Mostowy, chodziłoby o rozciągnięcie w czasie okresu wypoczynkowego, by uniknąć kumulacji urlopowiczów w dwóch miesiącach, a tym samym ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Premier dodał, że jest szansa, że około 18 stycznia będą pojawiały się już pierwsze dostawy szczepionek. - Ten horyzont właśnie jest potrzebny po to, by szybko przygotować dystrybucję i proces szczepień - dodał.\

Ferie zimowe 2021. Ani za granicą, ani w kraju

Ferie zimowe, także te liczone wcześniej, czyli w okresie od świąt do Trzech Króli, także nie zapowiadają się dobrze. - Już dziś apeluję, aby w tym okresie nie zamawiać żadnych wyjazdów, atrakcji turystycznych - ani w Austrii, Włoszech, w Szwajcarii, ani w Polsce - mówił Morawiecki i dodawał, że jego rząd zamierza zadbać o branżę turystyczną.

RadioZET.pl/PAP