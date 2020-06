Pacjent chory na Covid-19 zmarł, po tym, jak przestał działać respirator, do którego był podłączony. Członkowie jego rodziny, obecni na sali szpitalnej, chcieli bowiem zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu. By tak się stało, podłączyli do prądu przyniesiony z domu klimatyzator, ale wcześniej wyciągnęli wtyczkę od urządzenia podtrzymującego chorego przy życiu.