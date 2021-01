Gość Radia ZET, inicjator akcji protestacyjnej „Góralskie Veto” Sebastian Pitoń, powiedział we wtorek w rozmowie z Beatą Lubecką, że pandemii w Polsce nie ma. - Ja jestem człowiekiem bardzo racjonalnym. Nie mogę przyjąć narracji o pandemii. Fakty jej nie wytrzymują. Żadnej pandemii nie ma – ocenił.

Inicjator "Góralskiego Veta": Covid-19? Lekka i przyjemna choroba

Lider akcji protestacyjnej przyznał w Radiu ZET, że sam przeszedł koronawirusa. - Sam chorowałem na COVID-19. Dużo ludzi chorowało. To lekka, przyjemna choroba – dodał architekt z Kościeliska. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, na jakiej podstawie uważa, że pandemii nie ma, jej gość powołał się na dane GUS na temat liczby zgonów i dane Ministerstwa Cyfryzacji.

- W górce śmierci, która miała miejsce w listopadzie, ponad tysiąc osób w Polsce umierało ze względu na restrykcje rządu. Tylko ok. 3 proc. umierało ze zdiagnozowanym COVIDEM. Z czego przypuszczam, że znaczna część to były diagnozy lipne – komentował Pitoń. Jego zdaniem, jeśli przyjrzymy się „suchym liczbom”, to widać, że „narracja o pandemii jest socjotechniczną operacją, która ma na celu zmydlenie nam oczu i przejście do kolejnej fazy, która zakończy się zmianami własnościowymi”.

