Jarosław Kaczyński bez maseczki. Prezes PiS znów przyłapany na łamaniu zasad

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości łamie rządowe restrykcje. W całej Polsce obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz utrzymywania co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych osób. Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski na każdej konferencji prasowej apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Jak podaje ''Super Express'', problemy z respektowaniem zaleceń rządu ma prezes PiS.

Jarosław Kaczyński bez maseczki. Prezes PiS łamie rządowe obostrzenia

We wtorek 3 października fotoreporterzy ''Super Expressu'' przyłapali Jarosława Kaczyńskiego bez maseczki. Co więcej, prezes PiS przed wejściem do limuzyny podał rękę członkom swojej ochrony, mimo że epidemiolodzy wielokrotnie wspominali, że przybijanie "żółwika" jest znacznie bezpieczniejsze niż podawanie dłoni. Aktywny i gotowy do namnażania się koronawirus SARS-CoV-2 może pozostawać na dłoniach nawet do 9 godzin!

Według nowelizacji tzw. ustawy covidowej, osoby, które nie zakrywają nosa i ust zapłacą mandat w wysokości do 1000 zł, a nie jak wcześniej do 500 zł. "Prezesie, załóż maseczkę" – apeluje na okładce tabloid.

To nie pierwszy przypadek lekceważenia rządowych obostrzeń przez Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w trakcie uroczystości zaprzysiężenia nowego rządu był jedynym politykiem, który nie miał założonych rękawiczek ochronnych. Na moment zapomniał również o maseczce. W kwietniu w trakcie pierwszej fali epidemii koronawirusa w Polsce, Kaczyński oraz czołowi politycy PiS wzięli udział w niewielkich uroczystościach związanych z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej. W tym samym czasie obowiązywał zakaz zgromadzeń. Prezes PiS również 10 kwietnia wjechał limuzyną na zamknięty dla wszystkich Polaków Cmentarz Powązkowski.

