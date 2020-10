"Nie pomogły suplementy, sięgnij po sakramenty" i "Nim corona cię nawiedzi, idź do spowiedzi!" - między innymi takie napisy umieszczono na banerach na płocie przed jednym z kościołów w Katowicach. O bulwersujących plakatach poinformowała lokalny portal czytelniczka. W sieci pojawiły się również zdjęcia, dokumentujące tę inicjatywę.

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza, wręcz przeciwnie - sytuacja jest bardzo poważna i w najbliższym czasie może grozić nam przeciążenie szpitali. Liczba zakażeń rośnie w zaskakującym tempie, dodatkowo epidemia SARS-CoV-2 w tym sezonie zbiegnie się z grypą. W czwartek padł kolejny rekord dobowego przyrostu infekcji – odnotowano aż 1967 przypadków. Jak twierdzi minister zdrowia Adam Niedzielski, trend oscylujący wokół 2 tysięcy zakażeń dziennie niedługo stanie się codziennością. Wiąże się to z eskalacją pandemii. Zaktualizowana została również mapa stref czerwonych i żółtych, na zagrożone regiony ponadto nałożono nowe restrykcje. Wszystko po to, by choć trochę zminimalizować skutki epidemii.

Tymczasem niektórzy przedstawiciele kościoła zamiast dystansu społecznego, częstej dezynfekcji rąk i unikania zgromadzeń zalecają…spowiedź.

O bulwersującej sprawie poinformowała redakcję portalu "Katowice dziś" jedna z czytelniczek. Kobieta przesłała również zdjęcia, na których widać plakaty, rozwieszone na płocie przed kościołem przy ul. Misjonarzy Oblatów w Katowicach.

"Nim corona cię nawiedzi, idź do spowiedzi!". Bulwersujące plakaty na płocie przed kościołem

Jak podkreślała, treści te są oburzające i mogą doprowadzić do ryzykownych zachowań.

"Poczułam się tym zniesmaczona, może faktycznie nie mieli nic złego na myśli, ale nasuwa się samo od siebie, że te rymowanki są prześmiewcze" – twierdziła czytelniczka, cytowana przez portal.

"Warto pamiętać, że osobami praktykującymi są najczęściej osoby starsze, więc jednocześnie te, które są w największej grupie ryzyka. Takimi rymami poczują się za bezpiecznie, przestaną zakładać maseczki, dezynfekować ręce, a druga fala dopiero się zaczyna" - dodawała.

Na płocie kościoła zawisły banery, nawiązujące do pandemii i uczestnictwie w nabożeństwach. "W kościele wzmacniamy odporność" – głosi napis na jednym z nich. Na pozostałych czytamy "Nie pomogły suplementy, sięgnij po sakramenty" lub "Nie ma odporności bez Bożej Miłości".

Jeszcze inne głoszą: "Nie bądź oporny, ale bądź odporny. Wzmocnij swoją odporność" oraz "Nie cytryna, nie malina, ale Bóg i Dobra Nowina. Wstąp i wzmocnij swoją odporność".

I ostatni: "Nim corona cię nawiedzi, idź do spowiedzi!".

Zarówno portal jak i jego czytelniczka ostrzegają, że tego rodzaju infantylizowanie poważnego problemu, jakim jest pandemia, może przyczynić się do powstawania kolejnych ognisk zakażeń koronawirusem. Warto podkreślić, że w obecnej sytuacji powinniśmy jak najbardziej unikać zgromadzeń, szczególnie w zamkniętych budynkach, jakimi są między innymi kościoła. Zaleca się też zachowywanie dystansu społecznego i zakładanie maseczki – w strefach czerwonych i żółtych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Katowice Dziś/Facebook