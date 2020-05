Kiedy kina zostaną otwarte? Wiceminister rozwoju podała prawdopodobny termin

Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk była pytania na antenie radiowej Jedynki, kiedy zostaną otwarte kina w Polsce. Nieoficjalnie mówiło się o 1 czerwca.

Bardzo mocno rozważany jest wariant uruchomienia kin w pierwszej połowie czerwca.Liczymy na to, że te pierwsze dwa tygodnie czerwca pozwolą nam jak najszerzej się gospodarczo otworzyć, choć uzależnione to będzie od stanu epidemicznego w kraju

- poinformowała wiceminister. Zastrzegła jednak, że o konkretnej dacie poinformują premier oraz minister zdrowia.

Kiedy do kina? Czwarty etap odmrażania gospodarki

Wiceszefowa ministerstwa rozwoju przypomniała, że od kilkunastu tygodni w resorcie za pomocą wideokonferencji trwają konsultacje z różnymi branżami na temat powrotu ich działalności w dobie koronawirusa. Celem resortu - dodała - jest to, by przygotować je do pracy w nowym reżimie sanitarnym.

W poniedziałek odbędą się konsultacje z branżą reprezentującą kina, a we wtorek sektor lotniczy - poinformowała. - Ten tydzień posłuży nam, jak zaprojektować branże, które będą mogły się do tego odmrażania przygotować - wskazała Semeniuk.

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek

Nowe rekomendacje dotyczące noszenia maseczek w Polsce przedstawią we wtorek premier Morawiecki oraz minister zdrowia. Jak wynika z ustaleń portalu money.pl, wstępny plan na znoszenie obowiązku noszenia maseczek zakłada, że zakrywać usta i nos będzie trzeba nadal w komunikacji miejskiej i w zamkniętych przestrzeniach (np. w sklepach i kościołach), ale na spacerze "na świeżym powietrzu" już nie. To ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, choć pomysłów jest rzekomo więcej.

RadioZET.pl/PAP