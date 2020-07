Powrót do szkół. Od 1 września nowe wytyczne epidemiologiczne

Nowe wytyczne epidemiologiczne dla szkół pracujących w systemie stacjonarnym będą obowiązywały od 1 września. Przygotowuje je MEN we współpracy z GIS - poinformował we wtorek resort edukacji.

Nowe wytyczne epidemiologiczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2020 roku, opracowuje minister edukacji narodowej we współpracy z głównym inspektorem sanitarnym. Zalecenia będą miały zastosowanie do organizacji pracy szkoły dla dzieci i młodzieży w systemie stacjonarnym. MEN we wtorkowym komunikacie zapewnia, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera i ministra edukacji narodowej, resort edukacji przygotowuje się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych od 1 września.

Stworzymy również przepisy, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia, czy życia uczniów oraz nauczycieli, dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody powiatowego inspektora sanitarnego, będzie mógł szybko zareagować. W tej chwili pracujemy nad odpowiednimi regulacjami prawnymi w tym zakresie

– czytamy w komentarzu MEN.

Kiedy powrót dzieci do szkół? Kraska podał termin ostatecznej decyzji

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w poniedziałek w Programie Trzecim Polskiego Radia pytany był m.in. o epidemię i powrót 1 września uczniów do szkół. Powiedział, że wszystko będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej pod koniec sierpnia.

Czy dzieci wrócą do szkół, myślę, że będzie podjęta decyzja na tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy młodzież wróci do szkół. Chciałbym, żeby tak się stało, ale czy tak będzie, zobaczymy

– powiedział wiceszef MZ.

Powrót dzieci do szkół od 1 września zapowiedział w przeddzień zakończenia roku szkolnego premier Mateusz Morawiecki. – Chcemy, żeby, w zależności od tego oczywiście, czy nie będzie jakiś bardzo niespodziewanych wydarzeń, ale takich dzisiaj nie oczekujemy, żeby od 1 września dzieci i młodzież normalnie wróciły do szkół – mówił.

W związku z epidemią od 12 marca w szkołach i w przedszkolach zostały zawieszone zajęcia stacjonarne. Od 25 marca wprowadzono obowiązkowe kształcenie na odległość i w takim trybie szkoły pracowały do końca zajęć dydaktycznych, czyli do 26 czerwca.

RadioZET.pl/PAP/MEN