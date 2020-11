Mateusz Morawiecki ogłosił tarczę 2.0, czyli kolejne finansowe wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych przez pandemię. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 16 tys. nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Dziś odbywa się też posiedzenie Senatu ws. m.in. ustawy o Covid-19. Morawiecki spotkał się też z premierem Węgier Wiktorem Orbanem. Wspólnie sprzeciwiają się unijnemu mechanizmu praworządności, wieszcząc, że może doprowadzić do rozpadu UE. Śledź relację na żywo z wydarzeń 26 listopada na RadioZET.pl.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 16 687 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 580 osób.

Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Budapeszcie. Na spotkaniu z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem ustalili, że ustalony przez UE mechanizm praworządności może doprowadzić do jej rozpadu.

Wcześniej Morawiecki ogłosił tarczę 2.0, czyli kolejne finansowe wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych przez pandemię. Ma ono docelowo wynieść 35-40 mld złotych.

O godz. 10 rozpoczęła się dalsza część posiedzenia Senatu, który zajmie się m.in. nowelizacją ustawy covidowej. Przewiduje ona dodatki za pracę z pacjentem z Covid-19 jedynie dla pracowników medycznych skierowanych do takiej pracy, a nie wszystkim zaangażowanym.

Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą Polskę za zaostrzanie prawa aborcyjnego. 455 europosłów zgadza się ze stwierdzeniem, iż wykluczenie przesłanki o aborcji eugenicznej "szkodzi zdrowiu i życiu kobiet".

Konferencja prasowa premiera na żywo

Mateusz Morawiecki o godzinie 10 wystąpił na konferencji prasowej, podczas której ogłosił tarczę 2.0, czyli kolejne finansowe wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych przez pandemię. Ma ono wynieść 35-40 mld złotych, a więc "co najmniej 35 do 40 mld zł, 3 mld zł dla mikrofirm, 5 mld zł dla małych firm; dla średnich i większych to pozostałe 25-27 mld zł".

Tarcza finansowa 2.0 dla branż. Co ogłosił premier na konferencji?

Koronawirus w Polsce. 26 listopada - RAPORT

Przypomnijmy, że do ogólnego bilansu koronawirusa w naszym kraju - który wynosi aktualnie 924 422 przypadki od początku epidemii - wliczone zostały także pominięte wcześniej (w wyniku błędnego raportowania danych) ponad 22 tys. infekcji.

Morawiecki jedzie do Budapesztu

Mateusz Morawiecki składa dziś jednodniową wizytę w Budapeszcie, gdzie spotka się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Głównym tematem rozmowy będą trwające negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie UE nie osiągnęły w ubiegły poniedziałek jednomyślności w sprawie budżetu UE na lata 2021-27 i decyzji dotyczącej funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem, dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności Pozostałe państwa UE poparły rozporządzenie, które przyjęto większością kwalifikowaną państw członkowskich.

Senat zajmie się ustawą o Covid-19

Senat obraduje od godz. 10. Senatorowie zajmą się m.in. nowelizacją ustawy covidowej. Przewiduje ona, że dodatki za pracę z pacjentem z Covid-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym.

Sejm pod koniec października, przegłosował poprawki Senatu do ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19 (tzw. covidowej). Posłowie poparli – mimo negatywnego stanowiska rządu – poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 lub podejrzanych o zakażenie. Regulacja została podpisana przez prezydenta, ale nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Następnego dnia po uchwaleniu tej nowelizacji, Sejm uchwalił kolejną nowelę tzw. ustawy covidowej. Jej projekt został złożony przez PiS w celu – jak wskazano w uzasadnieniu – naprawy błędu tzw. konwalidacji, który miał miejsce podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej.

RadioZET.pl/PAP