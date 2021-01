Kiedy i które dzieci wrócą do szkół? Czekamy na konferencję ministra edukacji

Konferencja ministra edukacji

Powrót do szkół – tego będzie dotyczyć konferencja ministra edukacji, której spodziewamy się w piątek. O godzinie 10 pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego zebrał się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który omawiał właśnie kwestię powrotu dzieci do nauki stacjonarnej, ale też ewentualnego przedłużenia obostrzeń w Polsce. Minister edukacji Przemysław Czarnek miał wypowiedzieć się dla mediów około godziny 14:00, ale jego konferencja została przesunięta. Gdy się zacznie, będziemy ją transmitować na żywo.

Minister edukacji: dzieci wrócą do szkół w tzw. bańkach

W czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że to właśnie 8 stycznia rząd będzie ostatecznie decydować, jakie będą rekomendacje dla dyrektorów szkół i co rząd myśli o terminie powrotu dzieci z klas I-III do szkół. Jeszcze przed rządowym spotkaniem szef resortu edukacji powiedział na antenie programu Siódma9 emitowanym w rozgłośniach katolickich w Polsce, że „jeśli będzie powrót, to w ścisłym reżimie sanitarnym”. - Uczniowie wrócą wtedy w tzw. bańkach. Będą to klasy oddzielone od siebie, w różnych miejscach szkoły i najlepiej z lekcjami o różnych porach

Rzecznik rządu Piotr Müller w radiowej "Trójce" mówił z kolei, że w piątek należy się spodziewać rekomendacji odnośnie pójścia do szkół uczniów niższych klas szkół podstawowych, a sama decyzja w kwestii szkolnictwa zostanie ogłoszona najpóźniej w poniedziałek.

Zdaniem immunologa i eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem dr. Pawła Grzesiowskiego powrót dzieci do szkół „to absolutnie przedwczesny i nieprzygotowany pomysł”. - Jednorazowy, pojedynczy test niczego nie wnosi. Złapiemy kilkudziesięciu chorych nauczycieli i to wszystko – mówił w piątek na antenie Radia ZET. - Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zaszczepienie nauczycieli, którzy mają rozpocząć naukę w klasach 1-3 – dodał. Według eksperta, jeśli szczepienia nauczycieli zaczną się dopiero w II kwartale 2021 roku, to dopiero wtedy dzieci powinny ruszyć do szkół.

RadioZET.pl