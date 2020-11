Konferencja prasowa premiera i ministra zdrowia już dziś. Poznamy najnowsze wytyczne rządu dotyczące nowych obostrzeń w związku z koronawirusem. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 19 tys. przypadkach zachorowań. Zmarło 227 osób. W związku z wciąż niespadającą liczbą zakażeń wprowadzone zostaną nowe restrykcje, które Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski przedstawią o godzinie 14. Według najnowszych doniesień, podczas konferencji prasowej zostanie ogłoszony drugi lockdown.

Jak mówił w środę szef KPRM, będą one dotyczyć przede wszystkim ograniczenia kontaktów międzyludzkich.

- Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki będzie przedstawiał kolejne obostrzenia, kolejne decyzje, które będą ograniczały nasze funkcjonowanie, ograniczały też ilość kontaktów społecznych. Bo dopóki nie ma skutecznej szczepionki, to najlepszym lekiem na epidemię jest sposób znany od starożytności, czyli izolacja, ograniczenie kontaktów międzyludzkich - oświadczył Michał Dworczyk.

Konferencja prasowa premiera na żywo. Rząd wprowadzi nowe obostrzenia. Będzie lockdown?

Czy rząd szykuje lockdown? O tym spekuluje się od dłuższego czasu. Powodem ma być rosnąca liczba zakażeń. Rząd niepokoją także masowe protesty, które wybuchły po tym, jak Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją uznał przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., który dopuszcza przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.

Szef KPRM podkreślił w środę, że rząd robi wszystko, aby nie doszło do całkowitego lockdownu w Polsce. - Rząd z jednej strony ma oczywiście podstawowy obowiązek, jakim jest zadbanie o zdrowie i życie Polaków, z drugiej strony musimy myśleć o konsekwencjach gospodarczych tak daleko idących decyzji. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest poważna - powiedział.

Co ciekawe, o całkowitym lockdownie, jako najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, który miałby być ogłoszony w środę, mówił nieoficjalnie poseł Konfederacji Jakub Kulesza. Do takich ustaleń miało dojść podczas poniedziałkowego wieczornego spotkania z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych PiS, PSL i Konfederacji. - Premier powiedział, że przygotowani są na różne warianty od pełnego lockdownu - najbardziej prawdopodobnego, który będzie pełniejszy niż ten, który miał miejsce wiosną - do mniej pełnej, pośredniej wersji lockdownu, który - jak to określił premier - jest mało prawdopodobny - oświadczył Kulesza w rozmowie z PAP.

Konferencja prasowa premiera na żywo na radiozet.pl

RadioZET.pl