Konferencja w KPRM. Jest decyzja o powrocie do szkół

Konferencja prasowa w Kancelarii Premiera dotycząca zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 rozpoczęła się o godz. 17.00. Ogłoszone w poniedziałek decyzje rządu dotyczą m.in. powrotu do szkół po feriach. Uczniowie klas I-III wrócą do klas 18 stycznia. Konferencję prasową można oglądać na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja w Kancelarii Premiera 11.01 na żywo. Będzie decyzja w sprawie szkół

Konferencja prasowa dotycząca zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią z udziałem szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra edukacji Przemysława Czarnka rozpoczęła się o godz. 17. Pierwotnie informowano, że weźmie w niej udział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji zostały ogłoszone decyzje na temat powrotu dzieci do szkół. Dzieci z klas I-III szkół podstawowych mają wrócić do nauki stacjonarnego 18 stycznia 2021 r. - podano.

Konferencja ministra edukacji, która odbyła się 8 stycznia, nie przyniosła konkretnej odpowiedzi na pytanie, czy dzieci z klas 1-3 wrócą do szkoły po feriach. Podczas konferencji w MEiN szef resortu Przemysław Czarnek ogłosił jedynie, że wciąż nie ma w tej kwestii ostatecznej decyzji. Dodał, że decyzja będzie podyktowana rozwojem pandemii koronawirusa w kolejnych dniach i podejmie ją premier Mateusz Morawiecki. - To nie jest ostateczna decyzja o powrocie do szkół. To jest ogłoszenie wejścia w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu – oświadczył minister Czarnek.

W poniedziałek 11 stycznia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk potwierdził, że właśnie tego dnia zostanie ogłoszona decyzja dotycząca powrotu do szkół. Jednocześnie rząd ma przekazać konkrety ws. ewentualnych kolejnych obostrzeń po 17 stycznia.

Decyzję o powrocie dzieci do szkół oraz kolejności powrotu do poszczególnych klas ma ogłosić premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z zapowiedziami, premier ogłosi decyzję po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną. O tym, kiedy dzieci wrócą do szkół, mamy oficjalnie dowiedzieć się po 11 stycznia. Dokładny termin ogłoszenia decyzji nie jest jednak znany.

Minister Czarnek wyjaśnił, że "decyzja będzie podyktowana tym, w jaki sposób będzie rozwijać się pandemia, bo te okoliczności są bardzo dynamiczne – zmieniają się z dnia na dzień". W poniedziałek na antenie radiowej Jedynki mówił, że decyzja o powrocie do szkół będzie zależała od tego, ile nowych zakażeń zostanie wykrytych we wtorek i w środę.

RadioZET.pl/ MEiN/ PAP