Konferencja premiera Morawieckiego: Zmiany w szkołach, gastronomii i sklepach

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca obostrzeń i kolejnych działań rządu dot. epidemii Covid-19: szef rządu ogłosił m.in. przedłużenie nauki zdalnej w szkołach do świąt Bożego Narodzenia, a także płynne przejście w ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021. Do świąt nie będą działać też restauracje (poza wynosami). Od przyszłej soboty mogą zacząć pracę zamknięte do tej pory sklepy, ale tylko w najwyższym reżimie sanitarnym.