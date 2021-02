Konferencja premiera dot. obostrzeń. Rząd przedstawi nowe zasady

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca obostrzeń odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, najprawdopodobniej w piątek 5 lutego. Szef rządu przedstawi wówczas decyzje i dalsze działania w sprawie obostrzeń. Tę informację potwierdził w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. Na razie nie wiadomo jeszcze, o której godzinie rozpocznie się konferencja.

Nowe obostrzenia w Polsce?

Koronawirus zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego jest już w Polsce pod kontrolą, zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy sytuacja pod względem gospodarczym i zdrowotnym „nie wygląda źle”, a według premiera Morawieckiego Polska radzi sobie z pandemią o wiele lepiej niż inne kraje. Obecnie liczba nowych zakażeń nie przekracza dziennie 10 tys. (choć liczba zgonów pozostaje bardzo wysoka), a rząd delikatnie luzuje obostrzenia. Choć te od 1 lutego obowiązują na nowych zasadach i zostały nieznacznie poluzowane, członkowie partii rządzącej już na początku miesiąca sugerowali, że w ciągu kilku dni mogą zostać podjęte kolejne decyzje dotyczące restrykcji w kraju. Wśród tych najczęściej wymienianych nieoficjalnie zmian jest otwarcie hoteli.

Kiedy otwarcie hoteli?

Michał Dworczyk, pytany w czwartek rano w radiowej Jedynce o możliwość otwarcia hoteli i pensjonatów od 15 lutego, odpowiedział, że decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. - Proszę jeszcze o kilkadziesiąt godzin cierpliwości i wtedy precyzyjny komunikat w tej sprawie przedstawi premier Mateusz Morawiecki - dodał.

Sugestii, że to właśnie hotele (w ścisłym reżimie sanitarnym) zostaną otwarte po 14 lutego, nie brakuje. W czwartek na antenie Radia ZET mówił też o tym Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Jego zdaniem hotele być może zostaną otwarte już na Walentynki. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co na ten temat myśli wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, powiedział: - Uważa, że trzeba być bardzo ostrożnym i nie dopuścić do sytuacji, jaka była w Portugalii – otworzono wszystko, co możliwe a w tej chwili Portugalia jest na skraju zapaści służby zdrowia.

Powrót do szkoły

Luzowanie obostrzeń może nastąpić jeszcze w lutym, nieco inne zasady dotyczą jednak edukacji. Decyzja w kwestii powrotu do szkół ma zapaść dopiero w połowie miesiąca, możliwe, że dzieci z wybranych roczników wrócą do nauki stacjonarnej dopiero w marcu. To jednak i tak nie jest pewne.

Choć według rządzących powrót do nauki stacjonarnej w klasach I-III nie wpłynął znacząco na sytuację epidemiczną w Polsce, minister zdrowia Adam Niedzielski stanowczo odradza dalsze otwieranie placówek oświatowych. - Ja absolutnie nie rekomenduję dalszego otwierania szkół. Mamy taką ścieżkę przyjętą, że w drugim tygodniu lutego powtarzamy badania przesiewowe nauczycieli i dopiero po obejrzeniu wyników tych badań będziemy rekomendowali dalsze kroki – mówił pod koniec stycznia na antenie Radia ZET. Nie oznacza to jednak, że pozytywny scenariusz zakłada powrót starszych roczników do szkół w drugiej połowie lutego. Wtedy najprawdopodobniej poznamy dopiero kolejne decyzje rządu dotyczące edukacji.

