Konferencja w Kancelarii Premiera z udziałem Michała Dworczyka odbyła się w piątek przed południem. Szef KPRM i pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował o wznowionej rejestracji na szczepienia. - Chcielibyśmy, by do końca kwietnia wszystkie osoby powyżej 60. roku życia zostały zaszczepione - podkreślił. Jak dodał, jest bardzo duże obciążenie systemu do rejestracji szczepień.