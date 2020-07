Koronawirus w Polsce 10 lipca: przybyło 265 przypadków zakażeń w Polsce. Zmarło 11 kolejnych osób. To najnowsze dane z raportu przekazanego w piątek przez Ministerstwo Zdrowia. Tymczasem zdaniem ministra Łukasza Szumowskiego epidemia w Polsce jest w fazie "szczątkowej".

Koronawirusa potwierdzono w Polsce już łącznie u 37 216 osób. Zakażenia, o których Ministerstwo Zdrowia poinformowało 10 lipca, dotyczą osób z województw: śląskiego (88), lubuskiego (25), mazowieckiego (23), małopolskiego (19), wielkopolskiego (17), łódzkiego (16), podkarpackiego (16), dolnośląskiego (13), lubelskiego (13), opolskiego (9), pomorskiego (9), zachodniopomorskiego (8), świętokrzyskiego (4), podlaskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2) i kujawsko-pomorskiego (1).

Nie żyje 11 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Z informacji przekazanych przez resort zdrowia wynika, że wszyscy pacjenci mieli choroby współistniejące. Łącznie do tej pory wyzdrowiało 26 tys.48 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV– 2, w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 597 osób, a pod respiratorem jest 66 chorych.

PiS zapewnia: koronawirusa nie trzeba się już bać

Przypomnijmy, że w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski przekonywał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jesteśmy już na etapie wygaszania epidemii, a w tej chwili epidemia w wielu województwach jest "w formie szczątkowej". Tego samego dnia Jarosław Kaczyński, zachęcając do udziału w drugiej turze wyborów, podkreślał, że "nie ma się już czego bać", a pójście do lokalu wyborczego jest "bezpieczniejsze nawet niż pójście do sklepu".

Również premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że "koronawirus jest w odwrocie", "jest coraz mniej zachorowań", "nie ma się czego bać". Wirusolodzy mają na ten temat inne zdanie, uważają, że takie twierdzenia są co najmniej nieuzasadnione.

Koronawirus w Polsce

O pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce resort zdrowia poinformował 4 marca. Szczegółową mapę dotyczącą zakażeń w Polsce i na świecie znajdziesz poniżej: >> Koronawirus. Mapa Polski i świata - aktualne dane