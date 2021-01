Szczepienia przeciw Covid-19 dla pierwszej grupy. Szef KPRM podał kolejność

Uczniowie klas I-III wracają do szkół i do nauki w trybie stacjonarnym. Pozostałe obostrzenia obowiązywać będą do 31 stycznia. Oprócz tego przedstawiciele rządu ogłosili, że jako pierwsi w tzw. grupie pierwszej rejestrować na szczepienia będą się mogły osoby powyżej 80. roku życia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia z kraju relacjonowaliśmy w poniedziałek na żywo na RadioZET.pl.