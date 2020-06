Koronawirus raport z 13 czerwca: mamy 440 nowych przypadków zakażeń w Polsce - znacznie więcej niż w poprzednich dniach (359 w czwartek, 376 w piątek). Nie żyje 15 kolejnych osób chorych na Covid-19. To najnowsze dane przekazane w sobotę przez Ministerstwo Zdrowia.

Koronawirus zaatakował już w Polsce łącznie 29 017 osób. Zakażenia, o których Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, 13 czerwca, dotyczą osób z województw: śląskiego (209), mazowieckiego (66), łódzkiego (37), wielkopolskiego (24), małopolskiego (18), opolskiego (18), dolnośląskiego (17), podkarpackiego (16), podlaskiego (9), zachodniopomorskiego (7), lubelskiego (6), pomorskiego (6), kujawsko-pomorskiego (4), świętokrzyskiego (2) i lubuskiego (1).

1 237 ofiar koronawirusa w Polsce

Nie żyje 15 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Z informacji przekazanych przez resort zdrowia wynika, że pacjenci mieli choroby współistniejące.

Do tej pory wyzdrowiało 14 104 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV– 2, w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 711 osób (z czego 77 jest podłączonych do respiratora), kwarantanną objęto 92 654 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 18 904. Przypomnijmy, że od 11 czerwca Ministerstwo Zdrowia zmieniło formułę raportowania danych . Od teraz dane o zakażeniach i zgonach są przekazywane nie dwa, a raz dziennie - ok godz. 10:30.

Koronawirus - najważniejsze dane i informacje

O pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce resort zdrowia poinformował 4 marca. Szczegółową mapę dotyczącą zakażeń w Polsce i na świecie znajdziesz poniżej: >> Koronawirus. Mapa Polski i świata - aktualne dane