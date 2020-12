Koronawirus 16 grudnia w Polsce: w środę przybyło 12 454 przypadków zakażeń, zmarło 605 pacjentów z Covid-19. To dane z najnowszego raportu udostępnionego przez Ministerstwo Zdrowia.

Koronawirus jeszcze w Polsce jest, a co więcej, widmo trzeciej fali epidemii COVID-19 jest bardzo realne - ostrzega minister zdrowia Adam Niedzielski. We wtorek szef resortu zdrowia zasugerował nawet, że w kwestii ograniczeń będzie rekomendował surowsze podejście. Szczegóły mamy poznać na konferencji w czwartek. Obecnie liczba nowych zakażeń nie przekracza dziennie 15 tys., a to zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski oznacza stabilizację i wypłaszczenie.

Koronawirus w Polsce dzisiaj - 16 grudnia

W środę resort zdrowia poinformował o 12 454 nowych zakażeniach (we wtorek było ich 6 907). Najwięcej przypadków zarejestrowano po raz kolejny w województwie mazowieckim (1 461). W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło łącznie 605 osób - (450 z nich to osoby z chorobami współistniejącymi). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort obecnie hospitalizowanych jest 18 899 osób z Covid-19, z których 1 732 jest pod respiratorem. Kwarantanną jest objętych 183 997 osób.

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce ponad 6,5 mln osób. Ostatniej doby wykonano 42 123 testy, w tym 13 100 testów antygenowych – podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

O pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia w Polsce resort zdrowia poinformował 4 marca. Od tego czasu w Polsce potwierdzono 1 159 901 zakażeń, 23 914 osób zmarło, a wyzdrowiało 892 650 zakażonych koronawirusem. Przypomnijmy też, że absolutny rekord w raporcie resortu zdrowia padł 7 listopada, gdy zanotowano 27 875 nowych zakażeń.

RadioZET.pl