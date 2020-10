Nowe obostrzenia od 19 października. Restrykcje dotyczące imprez i szkół

Nowe obostrzenia dotyczące organizacji wesel, imprez okolicznościowych obowiązują od poniedziałku 19 października. W strefie czerwonej nauka w liceach i technikach będzie się odbywać zdalnie. Strefa żółta do nauka hybrydowa: częściowo w budynku, częściowo w domu.

Nowe obostrzenia w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce ogłosili w czwartek premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Od soboty 17 października obowiązują nowe zasady funkcjonowanie lokali gastronomicznych, zamknięte są baseny i siłownie, obowiązują limity osób w transporcie publicznym, a w strefie czerwonej - w sklepach.

Nowe obostrzenia od 19 października. Wesela w czerwonej strefie zakazane

Od poniedziałku zmienione zostają zasady dotyczące imprez okolicznościowych. Zgodnie z nimi w strefie żółtej na weselach i innych uroczystościach może brać udział maksymalnie 20 osób, ale bez możliwości zabawy tanecznej. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos z wyłączeniem momentu spożywania posiłków.

W strefie czerwonej od poniedziałku obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych jak m.in. wesela, konsolacje.

Nauka zdalna i hybrydowa. Zmiany w szkołach od 19 października

Od poniedziałku uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy chodzą do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną, przechodzą na nauką zdalną. Dotyczy to zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (nauka hybrydowa). Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, co najmniej 50 proc. uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. Jak podaje resort edukacji, w obu strefach będą wyjątki.

W strefie czerwonej znalazło się 6 tys. 178 szkół ponadpodstawowych, czyli 50,8 proc. tych placówek kraju. Uczy się w nich 995,7 tys. uczniów, czyli 54,8 proc. wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. W strefie żółtej pozostaje 5 tys. 978 szkół ponadpodstawowych, w których uczy się 821,5 tys. uczniów, czyli 45,2 proc. wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych.

Przedszkola i szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, bez względu na strefę, mają działać tak, jak do tej pory, z zachowaniem wymogów sanitarnych. W dalszym ciągu w tym placówkach wymagana jest zgoda sanepidu na zawieszenie zajęć stacjonarnych dla części lub wszystkich uczniów

RadioZET.pl/PAP