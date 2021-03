Blisko 22 tysiące nowych zakażeń w niedzielę. "Tendencja jest wzrostowa"

W niedzielę 21 marca Ministerstwo Zdrowia informuje o 21 849 nowych przypadkach koronawirusa. Najwięcej nowych dziennych przypadków zarejestrowano na Mazowszu – 3852 i na Śląsku – 3649 zachorowań. Pozostałe pochodzą z województw: wielkopolskiego (2152), małopolskiego (1715), dolnośląskiego (1693), pomorskiego (1213), podkarpackiego (1211), kujawsko-pomorskiego (1155), łódzkiego (1110), lubuskiego (701), zachodniopomorskiego (662), lubelskiego (633), warmińsko – mazurskiego (605), opolskiego (500), świętokrzyskiego (461), podlaskiego (351). Resort zdrowia przekazał, że w 186 informacjach o zakażeniach nie podano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Tydzień temu (14 marca) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 259 nowych przypadkach i 110 zgonach, przy blisko 60 tys. badań wykrywających SARS-CoV-2. Dwa tygodnie temu (7 marca) o 13 574 zakażeniach i 126 zgonach, przy blisko 50 tys. wykonanych testów. W tym roku najwięcej nowych przypadków (27 278) zanotowano w środę 17 marca. To drugi wynik w historii epidemii w Polsce, jeśli chodzi o liczbę dziennych zakażeń. 7 listopada zdiagnozowano ich 27 875.

Koronawirus w niedzielę 21 marca. Ile osób zmarło na Covid-19? Ile jest wolnych respiratorów?

Ministerstwo Zdrowia podało, że z powodu koronawirusa zmarło 140 osób, w tym 100 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami. Z powodu Covid-19 zmarło 40 osób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada - 674. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

23 583 chorych na Covid-19 przebywa w szpitalach, z czego 2360 z nich jest podłączonych do respiratorów. Łącznie dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowano 33 830 łóżka i 3211 respiratorów. W sobotę Ministerstwo Zdrowia podało, że hospitalizowanych jest 23 293 chorych z Covid-19, w piątek było to 22 567 chorych, w czwartek - 21 858, a w środę – 21 511. Tydzień temu w szpitalach przebywało 19 654 pacjentów. Na kwarantannie przebywa 370 670 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 656 827 osób.

- Tendencja jest wzrostowa. Nowych przypadków będzie nam przybywać. Szczególnie mutacja brytyjska, o której tak ostatnio głośno mówimy w skali całego kraju - to jest prawie 80 proc. wszystkich przypadków. Mamy też województwa, takie jak: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, czy też małopolskie, gdzie już ok. 90 proc. wszystkich dodatnich przypadków koronawirusa to jest mutacja brytyjska - powiedział w niedzielę na antenie Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Podkreślił, że następny tydzień będzie bardzo ważny dla nas wszystkich "nie tylko ze względu na ilość nowych zakażeń, ale także dlatego, że niestety coraz więcej osób zakażonych koronawirusem przybywa w Polsce w szpitalach". - Miesiąc temu do pacjentów zakażonych Covid-19 było dziennie ok. 300 wyjazdów zespołów ratunkowych, obecnie jest ich ponad 1200, dlatego zwiększyliśmy o ponad 200 liczbę karetek systemowych i transportowych - przekazał w Waldemar Kraska.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl